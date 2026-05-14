Деми Мур ѝ контрира на забраната за проѕирни изданија во Кан на најотмен начин

Кан – Деми Мур привлече големо внимание на црвениот тепих во Кан, со издание кое веднаш се вклопи во дискусијата за новите правила на фестивалот. Откако Кан ги заостри правилата за голотија и долгите возови, актерката се појави на проекцијата на филмот „La vie d’une femme“ во полупроѕирен фустан, со кој елегантно ги тестираше границите на дозволеното.

Холивудската актерка изгледаше впечатливо во креација која не можеше да помине незабележано, а на проекцијата одржана во рамките на 79-от Кански филмски фестивал ѝ се придружи и елегантната Џилијан Андерсон.

Виолетовиот изглед на Гучи привлече внимание

Како што пишува Elle, Деми носеше фустан во боја на лаванда дизајниран од Демна за Гучи. Креацијата со отворени рамена имаше корсетиран врв, долги ракави, висок шлиц и долг воз. Полупроѕирниот материјал и влечењето беа деталите што го ставија нејзиното издание на границата на новите правила на фестивалот.

Комбинацијата ја надополни со виолетови потпетици со многу висока потпетица. Долгата темна коса ја носеше пуштена, во брановидна фризура „weat look“, а сето тоа го заокружи со впечатливи обетки што висеа.

Во жирито со познати филмски имиња

Деми Мур е член на жирито на Канскиот филмски фестивал оваа година, заедно со режисерката на „Хамнет“ Клое Жао и актерот Стелан Скарсгард. Претходно, организаторите го претставија деветчленото жири кое одлучува за филмовите во главната конкуренција на фестивалот.

Претседател на жирито е јужнокорејскиот режисер Парк Чан-вук. Покрај него, Мур, Жао и Скарсгард, во жирито се и ирско-етиопската актерка Рут Нега, белгиската режисерка и сценаристка Лаура Вандел, чилеанскиот режисер и сценарист Диего Сеспедес, актерот Исак Де Банколе и шкотскиот сценарист Пол Лаверти.