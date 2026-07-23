„Оскаровската одисеја“ на Кристофер Нолан: Можат ли Мет Дејмон, чудовиштата и митологијата да му донесат уште една статуетка за најдобар филм?

Лос Анџелес – Последниот пат кога епот со мечеви и сандали навистина ги освои Оскарите, Расел Кроу стоеше во Колосеумот и праша: „Не сте ли забавувани?“

Блокбастерот на Ридли Скот од 2001 година „Гладијатор“ ја освои наградата за најдобар филм таа сезона, накратко потсетувајќи го Холивуд дека спектаклот од античкиот свет сè уште може да ја освои имагинацијата на Академијата. Оттогаш, жанрот во голема мера се повлече во мултиплексот, каде што воините облечени во тоги и митолошките херои се третираат како летна забава, а не како кандидати за сезоната на награди.

Но, Холивуд има долга историја на прифаќање на епот со мечеви и сандали кога скалата е совпаѓа со престижот.

Пред „Гладијатор“, „Бен-Хур“ на Вилијам Вајлер доминираше на Оскарите во 1959 година, освојувајќи 11 награди – рекорд во тоа време – вклучувајќи ја и наградата за најдобар филм, режисер и глумец за Чарлтон Хестон. Поранешните библиски и историски епови како „Десетте заповеди“ (1956) и „Спартак“ (1960) покажаа дека спектаклот може да стане пат до славата на Оскарите кога е поврзан со силно раскажување приказни и културно влијание. Дури и „Господарот на прстените: Враќањето на кралот“ (2003) на Питер Џексон, иако е вкоренет во фантазијата, а не во античката историја, докажа дека масовна митолошка авантура може да стане феномен на сезоната на награди, зафаќајќи ја церемонијата.

Сега, Universal Pictures се надева на уште едно оживување на жанрот со најновиот кинематографски потфат на Кристофер Нолан.

„Одисеја“, адаптација на Нолан на епот на Хомер, пристигна на бран критичка љубов, со 96% на Rotten Tomatoes и 89 на Metacritic. Тој претставува редок летен столб со амбиции за награди вградени во неговата основа. Тој го спојува еден од најамбициозните режисери на Холивуд со изворен материјал што го обликува западното раскажување приказни речиси три милениуми, попрскан со ансамбл натрупан со некои од најголемите ѕвезди на планетата и технички пристап дизајниран да го направи самото театарско кино искуство дел од разговорот; Мора да го препознаете раѓањето на одржлив кандидат за Оскар.

Интересно е што ова доаѓа во совршен момент за Нолан.

Само по „Опенхајмер“ (2024), кој му го донесе првиот Оскар за најдобар режисер и победа за најдобар филм (која ја сподели со својата сопруга и долгогодишна партнерка за продуцентство Ема Томас) по децении како еден од најславните, но постојано занемарени филмски режисери во индустријата, Нолан влегува во својата следна кампања со невидена добра волја на Академијата.

Ако некој може да ги убеди гласачите дека тричасовниот еп за античката митологија припаѓа во разговорот за најдобар филм, тоа е режисерот кој докажа дека густата, дијалошка драма за создавањето на атомската бомба (и онаа што никогаш не го прикажува падот на бомбата) може да стане глобален феномен.

Од перспектива на занаетот, случајот со наградите на Нолан е скроен по мерка за Академијата: Режисерот кој ја поминал својата кариера бранејќи го кино искуството, адаптира еден од основните митови на литературата во огромен обем. Во многу погледи, ова е и неговиот најдобар сценариски потфат по „Престижот“ (2006), правејќи интересни и провокативни промени од оригиналниот текст (и не, тоа не е едноставно избирање на Лупита Њонго).

Наративот за него оваа сезона ќе биде едноставен: исплакнете ја и повторете ја последната.

Нолан ја зема најстарата авантуристичка приказна во западната литература и ѝ дава целосен третман на престиж. А потоа, во неа, Мет Дејмон, добитник на Оскар за сценариско пишување, но никогаш не добил Оскар за неговата глума, е во преден план. Освен „Добриот Вил Хантинг“ (1997) и „Талентираниот г-дин Рипли“ (1999), од кои вториот дури не му донесе ниту номинација, тој никогаш не дал посилен аргумент неговата глума да биде препознаена на големата сцена.

„Одисеја“ е првата водечка улога на Дејмон за Нолан по споредните улоги во „Интерстелар“ и „Опенхајмер“. Тој го носи филмот како Одисеј, легендарен воин дефиниран помалку од триумфот, а повеќе од исцрпеноста, загубата и последиците од преживувањето. Неговиот поглед на легендарниот крал на Итака е комплексен, физички висцерален и динамички набиен. Со фестивалите и раните изданија што веќе претставуваат одржливи аргументи за Џафар Џексон („Мајкл“), Рајан Гослинг („Проектот е жива Мери“), Себастијан Стен („Фјорд“) и Џон Туртуро („Единствениот жив џепџија во Њујорк“) – и со очекуваната работа што сè уште треба да ја добијат Том Круз („Копач“), Ендру Скот („Елсинор“), Педро Паскал („Бехемот!“, Џон Малкович („Див коњ Девет“) и Тимоти Шаламет („Дина: Трет дел“) – трката за најдобар актер сигурно ќе биде крвав спринт до финишот.

Дејмон има вкупно пет номинации за Оскар во неколку категории: „Добриот Вил Хантинг“ за најдобар глумец и оригинално сценарио, „Инвиктус“ (2009) за споредна машка улога, „Марсовецот“ (2015) за најдобар глумец и „Манчестер покрај морето“ (2016) за најдобар филм како продуцент. Тој ја освои наградата за сценарио на „Добриот Вил Хантинг“ со својот најдобар пријател, Бен Афлек.

Академијата можеше да почувствува дека тој треба да се појави уште еднаш на сцената.

Сега доаѓа тешкиот дел. Кои споредни актери можат, ќе бидат и треба да влезат во своите категории?

Ако социјалните медиуми и раните критики се некаков показател, нема консензусен фаворит меѓу споредните актери или актерки, со можен исклучок на Саманта Мортон.

Двократната номинирана за Оскар за „Sweet and Lowdown“ (1999) и „In America“ (2003), британскиата ветеранка го краде филмот како Кирце, вештерката од островот Еја, која командува со помалку од 10 минути време на екранот на средина од филмот, но можеби е најлесната одлука што гласачите треба да ја донесат. Помислете на чудото од една сцена на Џад Хирш во „The Fabelmans“ (2022), кое му донесе номинација за споредна улога.

Ова е, повторно, уште едно чудо од една сцена од Мортон. Овој потег се чини дека стана нејзин препознатлив придонес во последно време. Кратките, нагласени појавувања ги претвори во истакнати филмови како драмата #MeToo „She Said“ и како Мери, отуѓената поранешна сопруга на Брендан Фрејзер, добитник на Оскар, во „The Whale“, и двата во 2022 година. Можеби ова е она што ѝ носи враќање на церемонијата, а може да биде доволно достојно за победа, во зависност од тоа како ќе се одвива трката.

На хартија, има и други што вреди да се земат предвид, а токму тоа ќе го отежни организирањето на кампањата.

Земете го Роберт Патинсон, кој има натрупана година со раниот хит на А24 „The Drama“, сè уште необјавениот „Primetime“ (во кој го игра ТВ новинарот Крис Хансен) и „Dune: Part Three“ на Денис Вилнев. Како Антиној, еден од додворувачите што се натпреваруваат за вниманието на Пенелопе, Патинсон има улога каква што традиционално ја прифаќаат гласачите за Оскар: незаборавен антагонист, полн со театралност и опасност, што му овозможува на актерот да го украде фокусот без да го носи емоционалниот товар на целиот филм.

Учтивиот негативец на Патинсон се чини дека е скроен од исто платно како и шерифот од Нотингем на Алан Рикман, кој краде сцени во „Робин Худ: Принцот на крадците“ (1991). Најгласната улога е често најлесно да се собере, особено за актер кој имал одлична година. Погледнете го Бред Пит како се појавува во „Moneyball“ истата година како и во „The Tree of Life“ или Џесика Честејн како се појавува во „The Help“ кога имаше шест други изведби на располагање.

Негативецот, или дури и најнедопадливиот лик, исто така може лесно да биде храна за Оскар, по номинираните од големи раскошни ансамбли како Мет Дилон во „Crash“ (2005) и Џош Бролин во „Milk“ (2008). Понекогаш тоа е едноставно чувство во индустријата кое вели: „Тоа е нивно време“. Погледнете го Саша Барон Коен од „Судењето на Чикашката 7“ (2020) или Делрој Линдо од „Грешници“ (2025).

Мислам дека тој ветерански став би можел да изгради обединувачки повик околу латино легендата Џон Легуизамо и неговата длабоко трогателна улога како Еумеј, верниот и слеп свињар на Одисеј. И покрај славната кариера што ја опфаќа неговата призната соло специјална емисија „Изрод“ и незаборавните филмски улоги во класици како „Патот на Карлито“ (1993) и „Ромео + Јулија“ (1996), признанието на Оскарот му е одбегнато. Најблиску до кој дојде е неговата незаборавна улога како драг кралицата Чи-Чи Родригез во „До Вонг Фу, благодарам за сè!“ „Џули Њумар“ (1995), што му донесе номинација за Златен глобус за споредна машка улога. Верувам дека ова конечно би можело да биде неговото време.

На други места, тоа е игра на чекање и гледање за тоа кој може да изненади како што се одвива сезоната. Химеш Пател, Том Холанд, Џон Бернтал, Ен Хатавеј и Шарлиз Терон сите добија свој дел од пофалбите во раните реакции. Зендаја, Лупита Њонго, Елиот Пејџ, Кори Хокинс и Бени Сафди не се доволно вклучени. Сепак, на крајот, ќе се сведе на тоа околу кого ќе избере Академијата да се собере.

Исто така, вреди да се напомене дека покрај трите номинации за глума за „Опенхајмер“, кој донесе две победи (Килијан Марфи и Роберт Дауни Џуниор), и постхумниот Џокер на Хит Леџер во „Темниот витез“ (2008), номинациите за глума за филмовите на Нолан беа ретки дури и кога критичарите и публиката веруваа дека се заслужени (видете Гај Пирс во „Мементо“, Леонардо Дикаприо во „Почеток“, Метју Меконахи во „Интерстелар“, меѓу другите).

Сепак, неизбежната кампања за Оскар може да носи факт што вреди да се земе предвид.

Нолан го презеде претседателството на Американската здружение на режисери во септември 2025 година. Тој веќе ја освои наградата на здружението за режија на долгометражен филм за „Опенхајмер“ во 2024 година, истата сезона кога го доби и Оскарот за најдобар режисер. Линијата на претседатели на здружението датира од Кралот Видор, кој ја отвори трката со новоформираната Здружение на филмски режисери во 1936 година. Иако првата чест на здружението беше почесно доживотно членство доделено на Д.В. Грифит во 1938 година, модерната награда DGA започна во 1948 година, кога Џозеф Л. Манкиевич ја освои првата награда за долгометражен филм за „Писмо до три сопруги“ и ја повтори победата на 22-то доделување на наградите на Оскар. Наградата DGA за долгометражна режија го носи најдобриот рекорд од која било друга награда на здружението во предвидувањето на Оскарите, и за најдобар режисер и, со тоа, за најдобар филм.

Нолан е, несомнено, најпознатиот претседател што го имал еснафот, а тој ја држи функцијата на врвот од својата кариера. И додека легендите и добитниците на Оскар како Џорџ Стивенс, Роберт Вајс, Френк Капра и претходно споменатиот Манкевич сите ја држеа функцијата, ниту еден од нив не покрена кампања за Оскар во средината на својот мандат.

Од чисто оптичка гледна точка, како ќе се чувствува индустријата ако Нолан ја освои наградата DGA додека седи на највисоката функција на еснафот? Тоа не е тврдење за конфликт на интереси. Тоа е едноставно динамика што вреди да се разгледа. Дали претседателството му помага или му штети?

Оптимистичкото толкување е дека видливоста на Нолан меѓу режисерите никогаш не била поголема и дека неговата лидерска улога само го зајакнува неговиот однос со самите гласачи кои го одредуваат победникот на DGA. Режисер на врвот на своето влијание, кој го испорачува најамбициозното кинематографски достигнување во годината, би можел да стане неодолив наратив.

Контрааргументот е дека телата за доделување награди можат да бидат претпазливи во врска со настапот како да го наградуваат сопствениот „крал“. Факторот „доцнење“ што толку често ги поттикнува победите на еснафите веќе е задоволен со пробивот на Нолан во „Опенхајмер“.

Постои малку современ преседан што би ги водел гласачите. Режисери како Френк Капра и Џозеф Л. Манкиевич држеа лидерски улоги во еснафот, додека продолжуваа да снимаат признати филмови. Сепак, модерната ера на наградите DGA претставува поинаков пејзаж и многу помедиумски искусен.

Што и да се случи во еснафот, веројатно ќе одекне во текот на целата трка за Оскар.

Под спектаклот се наоѓа едно од најинтригантните прашања што веќе се појави на интернет: може ли Нолан да го изедначи или сруши рекордот на сите времиња за номинации за Оскар поставен од „Грешници“ на Рајан Куглер минатата година, кој собра 16 номинации?

„Одисеја“ е кандидат за занаетчии од врвот до дното во речиси секоја категорија за занаети, што овој пат вклучува, за прв пат во филм на Нолан, оригинална песна. Раперот Тревис Скот, кој исто така има кратка улога во филмот, го сними „When I’m Home“, химната на крајот од шпицата, во која продукцијата и вокалите ги вклучуваат Џејмс Блејк и Лудвиг Герансон, а самиот Нолан наводно помогнал во пишувањето на текстот. Заедно со наградата за кастинг воведена минатата година, ова вклучува 10 категории пред да започне трката за глума. Додадете го она што многумина очекуваат да биде тројна кандидатура за Нолан во филм, режисер и адаптирано сценарио, и бројот достигнува 13.

Оттаму, сè се сведува на актерите.

Дејмон е најсигурниот облог, а номинацијата за него би го зголемила вкупниот број на 14, изедначувајќи го поранешниот рекорд на сите времиња што го делат „All About Eve“, „Titanic“ и „La La Land“. Освен тоа, трките во споредна улога се местото каде што би паднале рекордите. Двојниот пад во една споредна категорија би го поместил филмот над таа граница, а двојниот пад во обете – вкупно пет номинации за глума – е сценариото што би го оспорило рекордот на „Sinners“.

За споредба, само девет филмови некогаш добиле пет номинации за глума: „Госпоѓа Минивер“ (1942), „Сè за Ева“ (1950), „Од тука до вечноста“ (1953), „На брегот“ (1954), „Пејтон Плејс“ (1957), „Том Џонс“ (1963), „Бони и Клајд“ (1967), „Кум II“ (1974) и „Мрежа“ (1976).

Дури и минатогодишниот неоспорен филм за најдобар филм, „Една битка по друга“ од Пол Томас Андерсон – за кој многумина очекуваа да добие пет номинации за глума – изгуби една на утрото за номинации (за главна глумица Чејс Инфинити).

„Одисеја“ нема очигледна главна глумица, освен ако Хатавеј, која има пет филмови оваа година, не поднесе изненадувачко барање за главна глума. Тоа остава многу малку простор за грешка. Тешките, машки доминирани ансамбли и претходно постигнаа силни резултати. „Кум“ (1972) го освои добитникот на наградата за најдобар актер Марлон Брандо, плус трио за споредни актери составено од Џејмс Кан, Роберт Дувал и Ал Пачино. Неговото продолжение, „Кум II“ (1974), го направи тоа повторно со три кандидати за споредни актери, Роберт Де Ниро (победникот), Мајкл В. Гацо и Ли Стразберг, заедно со номинираниот за најдобар актер Ал Пачино.

Во ова сценарио, „Одисеја“ несомнено ќе биде единствениот филм за кој сите се согласуваат.

Имајте предвид дека само два филма досега не добиле двојни номинации во двете споредни категории: „Пејтон Плејс“ (1957) и „Последното филмско шоу“ (1971). Ниту еден од нив не номинирал за најдобар глумец или глумец покрај таа награда.

Може ли да се случи? Секако. Но, важно е ентузијастите за награди да запомнат… Јули е. И тоа е рано за изјави дека „завршило“ и „руши рекорди“.

Дополнително, ова може да биде сезона на награди со многу популистички наслови кои се борат за признание, а оној што најверојатно ќе се храни од истата демографија на гласачите е претстојниот научно-фантастичен филм на Денис Вилнев „Дина: Трет дел“.

Централното прашање околу „Одисеја“ не е дали Нолан може да создаде спектакл. Тој го направи тоа. Туку дали може да ја натера Академијата повторно да го посети истиот бунар од кој пиеја толку убедливо пред само две години. Последниот двократен победник во режија кој исто така двапати ја освои наградата за најдобар филм беше Клинт Иствуд со „Непростено“ (1992) и „Бебе од милион долари“ (2004) – разлика од 12 години. А пред тоа беше Милош Форман со „Лет над кукавичјото гнездо“ (1975) и „Амадеус“ (1984) – разлика од девет години. Десет од 21 режисери кои повеќе од еднаш ја освоија наградата за најдобар режисер, нивните филмови ја освоија и наградата за најдобар филм.

Ако „Одисеја“ стане следниот голем еп за Оскар, би можел да ги однесе Дејмон, еден (или двајца) од неговите споредни актери и самиот Нолан во уште еден триумф во сезоната на награди. И би можел да го потсети Холивуд на нешто што Максимус веќе го знаеше: епот сè уште има моќ да забавува.

Претстојни есенски филмови… сега е ваш потег. (Варајати)