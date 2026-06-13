Дејвид Бекам доби ѕвезда на Патеката на славните

Дејвид Бекам позираше со сопругата Викторија Бекам и холивудската ѕвезда Том Круз откако доби ѕвезда на Холивудската Патека на славните (Hollywood Walk of Fame), но некои обожаватели посветија поголемо внимание на Викторија отколку на самиот славеник.

Поранешниот англиски фудбалер ја доби својата ѕвезда на Холивудската Патека на славните на 12 јуни на церемонија на која присуствуваа многу познати лица. Меѓу говорниците беа и неговата сопруга Викторија и долгогодишниот пријател Том Круз.

Круз, кој самиот има ѕвезда на Булеварот на славните, беше првиот што се качи на сцената и зборуваше за патувањето на Бекам од талентирано момче до еден од најпознатите фудбалери на неговата генерација. Викторија го започна својот говор со шега, велејќи дека накратко помислила дека е таму поради ѕвездата за нејзината улога во „Spice World: The Movie“.

Откако видеото на Викторија како позира со Дејвид и Круз стана вирално на социјалните мрежи, беа дадени бројни коментари за нејзиното држење и пози.

Во својот говор, Круз нагласи дека успехот на Бекам е резултат на години работа и посветеност.

„Долго пред трофеите, распродадените стадиони и светски познатата слава, имаше едно момче со сон. Тој имаше дисциплина и решителност да постигне сè што дојде потоа“, рече актерот.

Тој додаде дека приказната на Бекам наликува на холивудско сценарио. „Тоа е приказна за момче кое верувало во нешто поголемо од себе, се борело за секоја можност и на крајот оставило трага не само во својот спорт, туку и во културата низ целиот свет.“

David Beckham poses with Tom Cruise and Victoria Beckham after receiving a star on the Hollywood Walk of Fame.https://t.co/BLrE9otZ2O pic.twitter.com/rnccXxI17h — Variety (@Variety) June 12, 2026

Круз нагласи дека успехот не го променил Бекам како личност. „И покрај сите рекорди и признанија, тој останал верен на вредностите што го доведоа до врвот. Тоа е она што најмногу го ценам кај него“, рече тој, пофалувајќи ја Викторија и нивното семејство.

Тој го заврши својот говор со зборовите: „Вие го заслужувате ова. И навистина не мислам дека има некој што го заслужува повеќе од вас, пријателе мој.“

Викторија зборуваше за посветеноста на нејзиниот сопруг

За време на својот говор, Викторија рече дека како мало девојче во Англија, ја гледала Холивудската патека на славните како нешто што постои само во филмовите.

„Тоа беше место каде што луѓето што оставиле трага во она што го правеле биле овековечени“, рече таа. По уште една шега за Spice World: The Movie, таа се осврна на кариерата на својот сопруг.

„Повеќето луѓе го познаваат Дејвид како спортист, претприемач и хуманитарец, но зад сето тоа стои човек кој е дефиниран пред сè по својот карактер, лојалност и посветеност на луѓето што ги сака“, рече таа.

Нивните синови Ромео и Круз и ќерката Харпер исто така беа на церемонијата. Најстариот син Бруклин и неговата сопруга Никола Пелц не се појавија на настанот во Лос Анџелес, иако живеат во непосредна близина на местото на одржување на церемонијата.