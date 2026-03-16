Дефетизмот не смее да го има последниот збор, тврдеше Јирген Хабермас

Влијателниот германски филозоф и социолог Јирген Хабермас кој почина на 96-годишна возраст, сè до самиот крај можеше да ги критикува „џуџестите политички елити“, иако филозофот одамна стекна светска слава.

Хабермас, влијателна фигура во интелектуалната историја на повоена Германија, е најпознат по својата теорија за градење политички консензус. Широко сметан за еден од највлијателните филозофи на 20. век, тој исто така помогна во обликувањето на дискурсот околу европската интеграција и формирањето на ЕУ.

И покрај неговото потекло во неомарксистичката Франкфуртска школа и неговата репутација како дворски филозоф на Социјалдемократската партија, неговото влијание ги надминуваше партиските линии. Германскиот канцелар, Фридрих Мерц, од конзервативната Христијанско-демократска унија, го опиша како „еден од најзначајните мислители на нашето време“.

„Неговата аналитичка острина го обликуваше демократскиот дискурс далеку надвор од границите на нашата земја и служеше како светилник во бурно море“, рече Мерц во соопштението. „Неговиот глас ќе ни недостига“.

Кариерата на Хабермас, која траеше седум децении, се фокусираше на темелите на социјалната теорија, демократијата и владеењето на правото.

Неговото верување дека формирањето на јавното мислење е од витално значење за опстанокот на демократиите објаснува зошто Хабермас продолжи да пишува книги и новински статии длабоко во староста. Во интервју за „Гардијан“ од 2015 година, тој ја критикуваше тогашната канцеларка Ангела Меркел за „коцкање“ на повоениот углед на Германија со тврдокорниот став на нејзината влада за време на грчката должничка криза.

Во поново време, ваквите интервенции предизвикаа критики од помладите интелектуалци. Во 2022 година, тој ја критикуваше тогашната министерка за надворешни работи на Германија, од Зелената партија, Аналена Бербок, за нејзините „агресивно самоуверени“ и „остри“ осуди на руската агресивна војна во Украина. Неговата изјава дека војната на Израел врз Газа по нападите на Хамас на 7 октомври била „оправдана во принцип“ беше дочекана со неверица од многу филозофи кои ги следеа стапките на „критичката теорија“ на Франкфуртската школа, кои објавија осудувачко писмо.

Неговото најново дело, „Работите што треба да се подобрат“, беше објавено во декември минатата година. Во него, тој одбива да „дозволи дефетизмот да го има последниот збор“, тврдејќи дека е можно „агресивно да се соочиме со кризите на сегашноста и конечно да ги надминеме“.

Неговиот издавач, „Suhrkamp Verlag“, изјави дека починал во саботата во Штарнберг, во близина на Минхен. По него остана две од неговите три деца.

Роден на 18 јуни 1929 година во буржоаско семејство во Дизелдорф, Хабермас бил подложен на две операции по раѓањето и во раното детство на расцеп на непцето, што резултирало со говорна маана.

Оваа маана често се наведува како влијание врз неговата работа на комуникацијата. Хабермас рекол дека ја искусил важноста на говорниот јазик како „слој на заедничко без кој ние како поединци не можеме да постоиме“ и се сеќава дека се борел да се направи разбирлив.

Тој бил воспитан во цврсто протестантско домаќинство. Неговиот татко, економист кој ја водел локалната стопанска комора, се приклучил на нацистичката партија во 1933 година, но не бил ништо повеќе од „пасивен симпатизер“, рече Хабермас. Тој самиот се приклучил на Хитлеровата младина на 10-годишна возраст, како и повеќето германски момчиња во тоа време. На 15 години, кога Втората светска војна се ближела кон крајот, успеал да избегне регрутирање во војска криејќи се од воената полиција.

Подоцна, тој рече дека не би го пронашол патот до филозофијата и општествената теорија доколку не се соочил со реалноста на нацистичките злосторства како млад човек. Се присети дека „одеднаш видел дека живеел политички криминален систем“.

Образован на Универзитетот во Бон, каде што ја запознал својата сопруга Уте, тој првпат се истакна како новинар и академик во 1950-те. Тој припаѓаше на втората генерација на Франкфуртската школа на интелектуалци, следејќи ги стапките на марксистичките мислители како Теодор Адорно и Макс Хоркхајмер.

Во 1980-те, Хабермас беше истакната фигура во historikerstreit, или спорот на историчарите, интелектуална дебата каде што конзервативните историчари, најистакнатиот Ернст Нолте, тврдеа дека злосторствата на нацистичка Германија не биле единствени и дека слични злосторства биле извршени од други влади.

Хабермас и другите противници на оваа перспектива тврдеа дека конзервативните историчари се обидуваат да го намалат обемот на нацистичките злосторства преку такви споредби.

Бранејќи ја уникатноста на злосторствата на Третиот Рајх, Хабермас веруваше дека Vergangenheitsbewältigung, или помирувањето со минатото, мора да биде централно за идентитетот на Германија.

Неговата сопруга, Уте Хабермас-Веселхофт, почина минатата година. Двојката имаше три деца: Тилман, Јудит и Ребека, која почина во 2023 година.