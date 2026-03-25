Данска ја чекаат долги преговори за нова влада. Фредериксен има големи шанси да остане премиер

Данската премиерка Мете Фредериксен поднесе оставка на својата коалициска влада во средата откако претрпе голем изборен пораз, но сепак би можела да се појави како лидер на нов кабинет во наредните недели.

Аналитичарите велат дека резултатот бил револт на гласачите поради прекршените економски ветувања на заминувачката центристичка влада и знак дека електоратот е уморен од Фредериксен како лидер по седум години на власт.

Социјалдемократската партија на Фредериксен ги имаше своите најлоши избори од 1903 година во вторникот, освојувајќи само 38 места во парламентот со 179 места – пред четири години имаше 50 – поради загриженоста на гласачите за животната средина, кризата со трошоците за живот и социјалната помош.

Ваквите прашања од домашната политика ја засенија поддршката добиена од пркосниот став на Фредериксен кон постојаните амбиции на американскиот претседател Доналд Трамп да ја заземе полуавтономната територија на Данска, Гренланд, велат аналитичарите.

„Оваа загуба беше поголема отколку што би можеле да се објасни само со цената на владеењето“, рече Руне Стубагер, политиколог на Универзитетот во Архус.

Стубагер го припиша поразот на поларизирачките економски одлуки, како што се контроверзното укинување на државен празник, намалувањето на даноците за оние што многу заработуваат и предлогот во последен момент за воведување данок на богатство, кој не наиде на резонанца кај гласачите.

Изборите одразуваа поширок тренд на гласачи кои се оддалечуваат од центристичките партии кон антиимиграциските и левичарските алтернативи. Десничарските националистички партии го зголемија својот удел во гласовите на 17%, од 14,4% во 2022 година, додека Зелената левичарска партија, исто така, доби поголема поддршка.

Антиимиграциската Данска народна партија, исто така, ги искористи загриженостите за инфлацијата и трошоците за живот, ветувајќи дека ќе ги намали даноците за гориво и организирајќи предизборни настани нудејќи бензин со попуст на возачите, рече Стубагер.

Додека строгите имиграциски политики на Фредериксен останаа во голема мера во согласност со јавното расположение, домашната економска агенда, а не нејзиниот став за миграцијата, имаше поголема тежина на изборите, велат аналитичарите.

НИТУ ЕДЕН БЛОК НЕМА МНОЗИНСТВО

И покрај неуспехот, Социјалдемократите останаа најголемата партија во Данска со 21,9% поддршка, што значи дека Фредериксен се смета за личност со добри шанси да се врати за трет мандат како премиер, иако по тешки и долги коалициски преговори.

„Тоа е парадоксот на изборите, дека големиот губитник, Мете Фредериксен, премиерката, е фаворит да стане и следниот премиер“, рече политичкиот аналитичар Ноа Редингтон.

Левичарскиот блок на Фредериксен обезбеди 84 места во парламентот, а десничарскиот блок има 77, оставајќи ги двете страни помалку од 90 места потребни за формирање мнозинска влада. Центристичката партија Умерени, предводена од министерот за надворешни работи Ларс Локе Расмусен, се појави како потенцијален клучен фактор со 14 места.

Партиските лидери во среда ќе одржат индивидуални состаноци со кралот за да предложат кандидат за прв обид за формирање влада.

Фредериксен го призна поделениот изборен пејзаж за време на дебатата во средата, велејќи дека резултатот ја исклучува можноста за формирање традиционална десничарска или левичарска влада.

„Значи, она што останува е дека треба да соработуваме. Тоа е пораката овде“, рече таа.

Од 2022 година, Фредериксен предводи голема коалиција на социјалдемократите, десничарската Либерална партија и Умерените. Лидерот на Либералната партија, министерот за одбрана Троелс Лунд Полсен, изјави дека повеќе не е заинтересиран за коалициско владеење со Фредериксен.

Зборувајќи на дебатата, Фредериксен потврдува дека поднела оставка на својата влада, бидејќи е јасно дека заминувачката трипартиска влада нема да има доволно мандати за да продолжи.

Но, таа ја нагласува итноста на задачата за формирање на новата влада, бидејќи „светот не нè чека таму надвор и стана уште понемирен откако беа распишани изборите“.

„Мора да откриеме како да соработуваме“, рече Фредериксен.

Таа наговестува дека постои потенцијален пат напред со коалиција на левичарски партии и Умерените.

Социјалдемократите, СФ, Црвено-зелената алијанса, Алтернатива, Граѓанската партија и Умерените би ја преминале границата со 92 места во парламентот.

Веројатниот креатор, Ларс Локе Расмусен, не изгледа дека е особено возбуден од можноста да биде во влада со Црвено-зелената алијанса.

„Изгледа малку тешко“, вели тој.

Во суштина, она што се очекува да се случи сега е дека кога партиите ќе се сретнат подоцна денес, од нив ќе се очекува да достават парче хартија со името на оној за кого мислат дека треба да биде назначен за „кралски истражител“ и да ги води разговорите за формирање влада.

12 партии, 12 парчиња хартија, 12 имиња. Тоа е рана индикација за тоа со кого мислат дека би можеле да соработуваат.

Веројатно вреди да се напомене дека таа личност не мора нужно да биде следниот премиер, но има тенденција да се случи тоа како во 2022 година кога Мете Фредериксен го водеше процесот.

Постојат неколку можни истражители: од Фредериксен на „црвената“ страна, Троелс Лунд Поулсен на „сината“ страна и Ларс Леке Расмусен во центарот, бидејќи неговата партија, Умерените, најверојатно ќе одлучи за следната влада.

За она што вреди да се каже, вториот отворено рече дека не сака да биде следниот премиер.

Но тоа беше пред изборите…

Во своите коментари на дебатата на лидерите, Фредериксен, исто така, ги изложува и размерите на предизвиците со кои веројатно ќе мора да се соочи следната влада, почнувајќи од последиците од војната во Иран.

Таа вели дека затворањето на Ормускиот теснец и влијанието врз цените на бензинот, нафтата и дизелот би можеле да ја доведат „целокупната конкурентност на Данска под закана“.

Таа вели дека со тековната војна во Украина, сè поагресивната Русија и „никој не знае што ќе се случи со Американците“, лидерите треба да престанат да „играат игри со зборови како стариот свет сè уште да постои“.

„Не постои“, предупредува таа, додека вели дека следната влада ќе мора да биде подготвена да се соочи со навистина тешки предизвици.

Таа, исто така, го критикуваше лидерот на крајно десничарската Данска народна партија, Мортен Месершмит, за тоа што доби честитка за резултатот од Унгарецот Виктор Орбан.

„Кога Виктор Орбан му честита на некого за изборите, тоа е затоа што гледа можност да ја поткопа Европа, да нè подели едни од други“, вели таа. (Според агенциите)