Дали базата на Месечината е научна фантастика или реалност?

Програмата „Артемис Два“ на НАСА успешно заврши со враќањето на четири астронаути кои летаа околу темната страна на Месечината, со што човечките вселенски летови повторно станаа една од главните теми во светот, пишува Би-Би-Си.

Иако мисијата на вселенското летало „Орион“ помина беспрекорно, експертите предупредуваат дека вистинските предизвици – како што се изградбата на база на Месечината и патувањето до Марс – допрва треба да дојдат.

Администраторот на НАСА, Џаред Исакман, постави амбициозен план: едно слетување со екипаж годишно почнувајќи од 2028 година, кога треба да започне и изградбата на база на Месечината.

Сепак, извештајот на Канцеларијата на генералниот инспектор укажува на сериозни доцнења од страна на приватните компании кои развиваат лендери. Вселенскиот брод „Спејс Екс“ на Елон Маск е најмалку две години зад распоредот, додека „Сината месечина“ на Џеф Безос е осум месеци зад распоредот со нерешени технички проблеми.

За разлика од мисиите Аполо од 1969 година, новите лендери мора да носат огромна инфраструктура, што бара неверојатни количини гориво. Планот предвидува складирање на горивото во Земјината орбита, што д-р Симеон Барбер го опишува како еден од најтешките инженерски предизвици, бидејќи прелевањето на супер ладен кислород и метан во вакуум е исклучително ризично.

Притисокот за слетување до 2028 година е делумно политички, што се совпаѓа со мандатот на претседателот Трамп, но и стратешки, поради подемот на Кина. Кина планира да слета на Месечината до 2030 година користејќи поедноставен пристап со две ракети, без комплицираното полнење гориво во орбитата, што би можело да ѝ даде предност ако американската програма продолжи да заостанува.

Додека Маск ветува летови до Марс до крајот на оваа деценија, повеќето експерти веруваат дека 2040 година е пореална цел поради зрачењето и сложеноста на слетувањето низ тенката атмосфера на Црвената планета.

И покрај одложувањата, директорот на Европската вселенска агенција (ЕСА), Јозеф Ашбахер, е уверен дека ќе се развие лунарна економија. Тој го цитира астронаутот Александар Герст, кој вели дека гледањето на нашата кревка планета од вселената ја менува нашата свест за тоа колку треба да ја заштитиме.