Дали Барселона беше оштетена: Еве што велат Флик и поранешен судија

Атлетико ја победи Барселона со 2-0 во првиот натпревар од четвртфиналето на Лигата на шампионите на Камп Ноу. Мадридскиот тим ја постигна победата со головите на Хулијан Алварез и Александар Сорлот. Дефанзивецот на Барселона, Пау Кубарси, доби директен црвен картон поради прекршок врз Џулијано Симеоне во првото полувреме, а тимот на Диего Симеоне го искористи тоа со два гола.

Едуардо Итуралде Гонзалез, експерт за судии за шпанските медиуми AS и Cadena SER, ги анализираше контроверзните и најконтроверзните ситуации од првите натпревари од четвртфиналето на Лигата на шампионите во кои учествуваа шпански тимови, а една особено го разочара.

Тој верува дека Барса била оштетена за пенал.

Голманот на Атлетико, Хуан Мусо, му ја додаде топката на Пубиљо на средина од второто полувреме, а дефанзивецот, наместо да ја продолжи играта, повторно ја прими со рака. Играчите на Барселона побараа пенал, но не го добија. „Ова е огромен технички фаул. Чист пенал. А потоа зборуваат за шпански судии… ова е скандал!“, извика Итуралде Гонзалез.

„Тоа е навистина, навистина голем технички фаул. Еден од најголемите по долго време“, додаде тој. Погледнете ја ситуацијата:

Уште поконтроверзен беше фаулот на Кубарси врз Џулијано Симеоне, кога Аргентинецот се стрча пред голманот Жоан Гарсија. Судијата Ковач првично му покажа жолт картон, но ВАР го повика да го прегледа видеото и да провери дали станува збор за црвен картон.

По прегледот, дефанзивецот на Барса беше исклучен. „Тоа е црвен картон. Веројатно е затоа што судијата на теренот немаше најдобар агол. Но, ВАР мораше да го предупреди“, истакна Итуралде Гонзалез. Поранешниот судија објасни и зошто тоа бил фаул: „Тоа е сопнување како во рагби. Трчате зад играч и изгледа како напаѓачот да се сопнал себеси, но не е така. Одбранбениот играч е тој што го сопнува.“

Флик: Атлетико требаше да добие црвен картон, Барселона пенал. За што е ВАР воопшто?

Тренерот на Барселона, Ханси Флик, исто така се огласи по натпреварот. „Поразот е тука, но создадовме неколку многу добри шанси. Секако нема да се предадеме. Мислам дека имавме многу шанси.“

Тој беше лут што не беше досуден пенал по играњето со рака на Пубиљо и верува дека требаше да му биде покажан црвен картон: „Не знам, можеби беше црвен картон, можеби не беше. Не сум сигурен дали ја допре доволно. Топката беше зад него.

Во врска со ситуацијата со играњето со рака во нивниот шеснаесетник, не разбирам зошто ВАР не интервенираше. Нормално е да се случуваат грешки, но за што е ВАР во такви ситуации? Требаше да биде пенал и втор жолт картон, или црвен картон.“