Дали 75.000 гласачи вчера одлучија за иднината на 70 милиони Британци?

Британскиот политичар Енди Барнам би можел да стане предизвикувач на Кир Стармер во борбата за лидерство на владејачката Лабуристичка партија, а со тоа и за највисокото место во британската политика, по убедливата победа на предвремените избори за пратеник во изборната единица Мејкерфилд.

Предвремените избори, одржани вчера, беа распишани со една цел: да му се овозможи на Барнам да се врати во британскиот парламент и да му се отвори патот до Даунинг стрит 10. Барнам, градоначалникот на Голем Манчестер, долго време се сметаше за политичар од Лабуристичката партија со најголеми шанси да го симне од власт сè понепопуларниот Стармер.

Откако сите гласови беа пребројани во раните утрински часови, се покажа дека овој политички ризик функционираше. Барнам освои 55 проценти од гласовите и убедливо го победи Роберт Кењон од десничарската популистичка партија Реформа Велика Британија, кој доби 35 проценти. Ова ја втурна британската политика во нов период на неизвесност додека Барнам го планира својот следен потег.

„Секој знае дека политиката не функционира. Секој чувствува дека земјата не е таму каде што треба да биде. Оваа вечер може да биде пресвртница“, рече Бернам откако беа објавени резултатите. Тој додаде дека тоа е „можност да се изгради нова политика заснована на единство и надеж и да се сврти грбот на патот што води кон поделбената и темна политика што ја гледаме во Соединетите Држави денес“.

„Овој резултат ќе помогне да се создаде земја што функционира праведно за сите и за секој нејзин дел“, рече тој.

Бернам, поранешен министер од Лабуристичката партија и градоначалник на Голем Манчестер речиси една деценија, се враќа во парламентот во исклучително чувствително време за неговата партија. По убедливата победа на општите избори во 2024 година, на кои Лабуристичката партија се врати на власт во Велика Британија за прв пат по 14 години, популарноста на партијата под водство на Стармер драстично падна.

Падот на поддршката кулминираше со тешки порази на локалните избори на почетокот на мај, додека Реформ УК постигна значително зголемување на поддршката.

Сè поголем број пратеници од Лабуристичката партија почнаа да бараат Стармер да поднесе оставка. Сепак, Барнам не можеше да започне трка за лидерство на партијата, бидејќи според правилата и политичката пракса, само актуелните пратеници можат да бидат кандидати за лидер на партијата, а со тоа и за премиер.

Бидејќи лидерот на партијата со парламентарно мнозинство автоматски добива мандат за формирање влада од британскиот монарх, нема потреба да се распишуваат нови општи избори.

На 14 мај, пратеникот од Мејкерфилд, Џош Симонс, објави дека ќе се повлече за да му дозволи на Барнам да се врати во парламентот. „Се повлекувам за да може Енди Барнам да се врати дома, да се врати во Парламентот и, доколку биде избран, да ги направи промените за кои оваа земја очајно плаче“, рече Симонс во тоа време.

Моќниот Национален извршен комитет на Лабуристичката партија, кој претходно го блокираше обидот на Барнам да се врати во парламентот, сега му даде зелено светло да се кандидира.

Во текот на изминатите пет недели, изборната единица Мејкерфилд, група мали поранешни рударски градови на работ на Манчестер во северозападна Англија, стана политички центар на Обединетото Кралство.

Политичари од целата земја, како и новинари од целиот свет, се собраа за да гледаат како околу 75.000 регистрирани гласачи одлучуваат за политичката иднина на речиси 70 милиони британски граѓани, објавува Си-Ен-Ен.

Барнам се соочи со деликатна и тешка кампања во она што брзо се покажа како двопартиска трка – но не против Конзервативната партија, официјалната опозиција во парламентот. Наместо тоа, неговиот главен предизвикувач беше Роберт Кењон, 41-годишен водоинсталатер од „Реформ УК“, кој беше фокусиран на искористување на економските поплаки и загриженоста за имиграцијата на претежно белото население на Мејкерфилд, додека постојано го обвинуваше Бернам дека ја користи изборната единица како „отскочна штица“.

Во својот победнички говор, Бернам рече дека Мејкерфилд „никогаш нема да биде отскочна штица за мене, туку ќе биде мој појдовен камен“ што ќе стои како „тест во срцето на британската политика“ за да „осигура дека местата што Вестминстер ги занемари сега ќе добијат праведност“.

Пристапот на Бернам, за да избегне да изгледа како победник во трка предизвикана специјално за него, беше да ги спомене своите сопствени лидерски амбиции што е можно помалку за време на кампањата, а својата партија уште помалку. И покрај тоа што беше поранешен пратеник и двапати пред неуспешно да се кандидира за лидер на Лабуристичката партија, тој се обиде да се прикаже како бунтовник одвнатре.

„Енди Барнам успеа да не дозволи националната слика и неговите национални амбиции да доминираат на дополнителните избори таму“, рече Патрик Инглиш, раководител на избори и политички и социјални податоци во YouGov, компанија за анкети. Наместо тоа, „надворешната перспектива“ на Барнам за централната влада и партиската политика му даде предност на место кое Реформ „апсолутно треба да го помине“ на општите избори, рече Инглиш.

Деиндустријализацијата, вклучително и затворањето на рудниците за јаглен во областа во 1980-тите, создаде економски нееднаквости низ регионот, кои сега се судрија со кризата со трошоците за живот во Велика Британија и растечките стравови од имиграција за да создадат поделено и нестабилно политичко расположение во Мејкерфилд, област која гласа за Лабуристите повеќе од еден век.

Два дена пред гласањето, локалниот учител и христијански евангелист Пол Спаркс одржа импровизирана анкета со слама на главната улица во еден од градовите во изборната единица, Ештон-ин-Мејкерфилд. Неговиот одбор имаше само три колони, Лабуристи, Реформа на Велика Британија и Врати ја Британија. „Поголемиот дел од луѓето сакаат промени“, изјави тој за Си-Ен-Ен. „На пресвртница сме, навистина сме, и ако работите не се променат многу наскоро, ќе видиме дека работите ќе станат многу полоши.“

Тоа е чувство што Бернам го повтори во својот говор за прифаќање. „Кога оваа општина излезе на избори во мај, тоа предизвика гласен повик за промена“, им рече тој на исцрпените луѓе.

„Во оваа кампања, почнавме да одговараме на тоа, но им велам на мојата партија дека ова е последна шанса за промена.“