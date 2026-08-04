Црногорскиот премиер го отфрла италијанскиот план. Не сака центри за мигранти

Црногорскиот премиер Милојко Спајиќ во вторник објави дека во Црна Гора нема да се градат прифатни центри за нелегални мигранти. Со ова, тој реагираше на медиумските извештаи дека италијанската влада ја вклучила Црна Гора на листата на земји на кои ќе им предложи изградба на вакви центри. Премиерот објави на социјалната мрежа X дека немало разговори со Европската Унија за ова прашање, пишува Хина.

„Црна Гора не спровела преговори за основање вакви центри на своја територија, ниту Владата добила официјална иницијатива за нивно отворање. Кога таква иницијатива ќе биде на маса, нашиот одговор ќе биде негативен“, напиша Спајиќ.

Италијански план по моделот на Албанија

Црногорските медиуми претходно го објавија пишувањето на италијанската агенција АНСА. Агенцијата се повикуваше на дипломатски извори и објави дека Црна Гора е на прелиминарниот список на земји каде што Европската Унија би можела да основа нови центри за прием и репатријација на нелегални мигранти.

Според овие извештаи, италијанскиот министер за внатрешни работи Матео Пјантедози ќе го презентира планот пред своите колеги од земјите-членки на ЕУ на вонреден состанок. Планот се базира на проширување на постојниот албански модел на други земји надвор од Унијата.

Клучната разлика во споредба со договорот што Рим го има со Тирана е тоа што новите центри би се финансирале директно од европските фондови и заедничкиот буџет на Унијата. Покрај Црна Гора, на листата на потенцијални земји за сместување и обработка на документација се вклучени:

Тунис

Либија

Египет

Руанда

Гана

Сенегал

Мавританија

Уганда

Узбекистан

Ерменија

Етиопија

Ставот на Црна Гора

Причината за оваа иницијатива се настаните во шпанската северноафриканска енклава Сеута, каде што беше регистриран влез на околу 50.000 мигранти, а десетици луѓе загинаа.

Премиерот Спајиќ изјави дека Црна Гора останува сигурен партнер на Европската Унија во заштитата на заедничките граници и управувањето со миграциските движења. „Сепак, секоја одлука што се однесува на нашата земја ќе биде донесена одговорно, транспарентно и исклучиво во согласност со интересите на граѓаните на Црна Гора“, додаде Спајиќ.