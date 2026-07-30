Црна Гора воведува визи за Руси, Белоруси, Саудијци, Кинези и Турци

Подгорица – Црна Гора целосно ја хармонизираше својата визна политика со Европската Унија, со што исполни еден од последните критериуми за затворање на поглавјето 24 од преговорите, кое се однесува на правдата, слободата и безбедноста, како и една од клучните обврски од Реформската агенда, објави црногорското Министерство за надворешни работи.

Министерството истакнува дека ова ја потврдува посветеноста на Црна Гора на европските интеграции, но исто така отвора можност за повлекување на околу четири милиони евра од Европскиот план за раст за Западен Балкан.

На 23 јули, Владата на Црна Гора усвои декрет за измени во визниот режим, според кој од 1 ноември годинава на граѓаните на Белорусија, Кина, Русија, Саудиска Арабија и Турција ќе им биде потребна виза за влез во Црна Гора. Токму овие земји претставуваа разлика помеѓу визната политика на Црна Гора и Европската Унија, објавува порталот Vijesti.me.

„Презедовме голем број мерки за ублажување на можните негативни последици“

Министерството за надворешни работи на Црна Гора наведува дека, и покрај фактот дека на граѓаните на одредени земји ќе им треба виза за влез во земјата во иднина, тие презедоа голем број мерки за ублажување на можните негативни последици од новите правила и во исто време поедноставување на процесот на издавање црногорски визи.

Една од најважните иновации е што апликантите повеќе нема да мора да одат исклучиво во дипломатските и конзуларните претставништва на Црна Гора.

Благодарение на соработката со VFS Global, еден од водечките светски даватели на услуги за визи, барањата за црногорска виза веќе можат да се поднесат во центрите на VFS во Индија, Бангладеш, Киргистан, Азербејџан, Турција, Обединетите Арапски Емирати и Русија.

Министерството за надворешни работи на Црна Гора објави дека наскоро ќе бидат отворени дополнителни центри во Пакистан, Кина, Ерменија, Казахстан, Филипините, Катар, Саудиска Арабија, Бахреин, Белорусија, Непал и Узбекистан. Планот е дополнително проширување на мрежата во Јордан, Кувајт, Тајланд и Индонезија.

Ова значи дека странските државјани ќе можат да аплицираат за црногорска виза во најблискиот центар на VFS, без потреба да патуваат до црногорските амбасади или конзулати. Министерството нагласува дека на овој начин процесот на издавање визи значително ќе се поедностави и ќе стане побрз и подостапен.

„Промените ќе придонесат за зајакнување на безбедноста, дигитализацијата и зголемување на конкурентноста“

Во исто време, се спроведува еден од најважните проекти во областа на управувањето со визната политика, воспоставувањето нов Визен информациски систем, кој ќе биде целосно компатибилен со информациските системи на Европската Унија и усогласен со Шенгенските безбедносни стандарди.

Крајната цел на проектот е воведување електронски визен систем (е-виза), кој ќе овозможи поднесување апликации преку Интернет, побрза обработка на апликациите и поефикасна услуга за странските граѓани.

„Со хармонизирање на визната политика со ЕУ, Црна Гора исполнува една од важните обврски на патот кон членство во Унијата, а во исто време го модернизира визниот систем и го олеснува пристапот до нашата земја за граѓаните на бројни емисиони пазари“, соопшти Министерството за надворешни работи.

Тие додаваат дека овие промени ќе придонесат за зајакнување на безбедноста, дигитализација на јавната администрација и зголемување на конкурентноста на Црна Гора како туристичка и инвестициска дестинација.