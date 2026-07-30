Земјотрес погоди дел од Хрватска кај Сисак

Хрватската сеизмолошка служба регистрираше умерено силен земјотрес во близина на Сисак во четврток во 6:29 часот. Магнитудата на земјотресот беше 3,6 степени според Рихтеровата скала, а интензитетот во епицентарот беше ниво IV на EMS скалата, јавуваат хрватските медиуми.

Земјотресот се случи на длабочина од девет километри и поради неговата плиткост, беше почувствуван доста, па многу граѓани побрзаа да ги искажат своите впечатоци на апликацијата EMSC.

Земјотресот беше почувствуван најсилно во областа Сисак и околината, а граѓаните напишаа дека бил проследен со силно тресење и дека на некои локации доста ги потресе куќите.

„Тремор и силно тресење. Сè одѕвони во станот“, беше еден од првите коментари од Тополовец, на неколку километри од епицентарот.

„Беше како да експлодирала бомба, а потоа долго тресење“, напиша еден од жителите на Горњи Комарево, на само два километри од епицентарот.

„Ја затресе куќата многу“, „Се затресе толку силно“, „Се чувствував како куќата да ќе се распадне, се затресе толку силно“, „Куќата ја затресе навистина добро“, се само некои од бројните сведоштва од граѓани, а земјотресот се почувствувал и во некои делови од Загреб и во делови од соседна Босна и Херцеговина.

Досега нема извештаи за материјална штета или повредени.