Уапсен поранешниот градоначалник на Сплит, Жељко Керум

Поранешниот градоначалник на Сплит, Жељко Керум, беше уапсен синоќа по наредба на УСКОК, потврди објави порталот „Индекс“.

Апсењето е поврзано со истрагата за таканаречената афера „Коноба пршут“, која се однесува на угостителски објект во сопственост на Керум во Каштел.

„Слободна Далмација“ објави дека Керум бил во Вела Лука на Корчула во времето на апсењето, каде што се одржувал настан посветен на Оливер Драгоевиќ.

Во случајот се вклучени и неколку други лица блиски до Керум. Сè уште не е познато за кои конкретни кривични дела се товарат.

И внукот на Керум и Андрија Полиќ, поранешен виш стручен соработник за просторно планирање и градежништво во градот Каштела, се меѓу уапсените.

Порталот „Телеграм“ објави серија статии за работите со недвижности на Жељко Керум во последните месеци.

На почетокот на мај, објави сторија за ресторанот „Пршут“, кој Керум неодамна го отвори во Каштел. Потоа, „Телеграм“ тврдеше дека ресторанот и придружниот комплекс, кој вклучува базен, машинска просторија, капела и други објекти, се изградени нелегално.

Повикувајќи се на документацијата, наведе дека градежната инспекција претходно ја утврдила нелегалната градба и наредила отстранување на објектот, но дека тој не бил срушен.

Исто така, објави дека Керум продолжил да го проширува комплексот на земјиште класифицирано како особено вредно обработливо земјиште и дека деловните активности биле овозможени откако градските служби во Каштел издале решение за легализација, за кое, според „Телеграм“, не одговара на фактичката состојба на терен.

Во следната статија, „Телеграм“ се занимаваше со одморалиштето „Перла“ во Рогозница, луксузен крајбрежен комплекс кој вклучува хотел, апартмани, вили, базени, ресторан и други објекти. Порталот напиша дека Керум нелегално градел и на неколку катастарски парцели на таа локација и наведе дека самиот Керум го признал тоа, наведувајќи дека „така се чувствува подобро“.

Потоа, „Телеграм“ објави дека дел од комплексот вили и хотели Перла се наоѓа на поморскиот домен и тврдеше дека Керум, бидејќи државата со години не успеала да го регистрира земјиштето како сопственик, го користел поморскиот домен како залог за повеќемилионски банкарски кредити.

Во друга статија, „Телеграм“ објави дека Керум изградил пристаниште за јахти на поморскиот домен во Рогозница пред повеќе од 12 години, спроти одморалиштето Перла, кое со години се рекламирало како марина.

Порталот објави дека Високиот административен суд конечно пресудил дека постапката за доделување концесија е нелегална. По објавувањето на статијата, Министерството за море, транспорт и инфраструктура ја забрани употребата на пристаништето и нареди негово отстранување од поморскиот домен.