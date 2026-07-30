Бездомник во Атина пронашол тело на туристка во куфер: Мобилниот телефон се користел како да е жива

Бездомник пронашол куфер со тело на 38-годишна Британка во напуштена зграда во Атина. Еден детаљ од нејзиниот мобилен телефон особено го привлекол вниманието на полицијата.

Случајот се истражува како убиство откако телото на жената било пронајдено од бездомник на 18 јули во атинската населба Кипсели.

Тој ја известил полицијата околу 13 часот откако забележал куфер во напуштената зграда од кој штрчел дел од човечко тело.

Подоцна било утврдено дека жената била 38-годишната Елизабет Џејн Рос од Шкотска. Таа пристигнала во Грција на 29 јуни од САД, преку Кипар, и престојувала кај пријатели во Атина. Последен пат била видена на 15 јули, кога форензичките експерти претпоставуваат дека е убиена, објавува Дејли Меил.

Според грчките медиуми, нејзиниот мобилен телефон бил активен сè додека медиумите не го објавиле нејзиниот идентитет.

„Мобилниот телефон се користел. Некој испраќал пораки за да ги убеди другите дека таа е сè уште жива“, изјавил претставник на грчката полиција. Тој додал дека зградата каде што е пронајдено телото се третира како место на злосторство.

Истражителите ги чекаат резултатите од токсиколошките тестови, кои треба да помогнат во утврдувањето на причината за смртта.

Првичниот преглед на телото не покажал видливи повреди или знаци на борба, а кај жената не се пронајдени никакви документи. Полицијата зела отпечатоци од прсти, но тие не биле регистрирани во грчката база на податоци. Подоцна е откриено дека се наоѓаат во американските евиденции.

Полицијата соопшти дека жената била висока околу 163 сантиметри, имала црвеникава коса врзана во пунџа и носела црни шорцеви и маица.

Шорцевите го имале името на француски универзитет, што го натерало Интерпол да се вклучи во истрагата. Канцеларијата на Интерпол во САД подоцна го потврди нејзиниот идентитет на грчката полиција.

Истражителите сега собираат информации за нејзината историја на патувања и проверуваат дали патувала сама во Грција. Тие проценуваат дека е убиена помеѓу пет и седум дена пред да биде пронајдено нејзиното тело.

„Ова е прв пат тело на странски државјанин да биде пронајдено во куфер во центарот на Атина. Никогаш порано немало ваков случај“, изјави грчки полицаец за „The Sun“.

Грчките власти соработуваат со полицијата на Кипар во истрагата, а британската амбасада во Грција и нејзиниот татко се информирани за смртта на жената. Министерството за надворешни работи потврди дека обезбедува конзуларна помош на семејството, додека шкотската полиција соопшти дека е во контакт со грчките власти и дека обезбедува поддршка на семејството во Шкотска.