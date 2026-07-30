Косовските власти продолжија со рушењето на српски објекти во Газиводе (ВИДЕО)

Косовските власти продолжија со рушењето во областа Ујман/Газиводе. Денес властите срушија мотел во сопственост на Срби тврдејќи дека зградата е изградена на јавен имот, иако претставниците на Србите тврдат дека нема судска одлука со која се овластува нејзиното отстранување. Досега се урнати вкупно 17 вили во сопственост на Срби во областа.

Екипи од компанијата „Ибар-Лепенец“, во придружба на косовската полиција, пристигнаа на езерото Газиводе рано утрово за да го урнат мотелот и барот на плажа „Езеро“. Акцијата доаѓа веднаш по рокот што го постави „Ибар-Лепенец“ за сопствениците да го напуштат она што компанијата тврди дека е узурпиран имот.

Тешка механизација је управо стигла на језеро Газиводе код мотела Језеро. pic.twitter.com/w7MzpvMS4w — PAGAN (@pagan_pagan1) July 30, 2026

Операторите на објектот претходно поднесоа кривична пријава против раководителот на „Ибар-Лепенец“ и покренаа граѓански судски постапки, барајќи забрана за запирање на какво било рушење додека не се реши спорот за сопственост. И покрај овие тековни правни дејствија, „Ибар-Лепенец“ веќе го надгледува отстранувањето на 16 објекти околу езерото, заедно со неодамнешните запечатувања на имотот од страна на шумарските инспектори.

Европската унија во Косово ги повика властите во Приштина веднаш да ги суспендираат сите понатамошни рушења, присилни преселби и запленувања на имот во Газиводе. Локалните претставници и сопствениците на бизниси остро ги осудија дејствијата, карактеризирајќи го спроведувањето како законско насилство и незаконско преземање на приватен имот.

Основниот суд во Митровица потврди за РСЕ/РЛ дека примил три граѓански тужби против компанијата „Ибар-Лепенац“ во врска со уривањата. Судот веќе отфрли две тужби како неосновани, додека сè уште размислува дали да издаде таква мерка за третиот случај.

Според директорот на компанијата „Ибар-Лепенац“ Фарук Мујка, собраните податоци покажале дека повеќето од овие куќи се изградени во 2019 и 2020 година. Кораб Дибра, правен експерт за имотни прашања, претходно објасни за РСЕ/РЛ дека член 23 од Законот за јавна сопственост експлицитно наведува дека сопственоста на јавна сопственост не може да се стекне преку одржување, ниту со изградба на зграда спротивно на прописите што го регулираат правото на градење и градење.

„Оваа одредба ја исклучува можноста за стекнување сопственост на јавен имот ако објектот е изграден без дозвола, дури и ако е поднесено барање за легализација на нелегална градба“, рече Дибра.

Дибра додаде дека, според законот, компанијата „Ибар-Лепенец“ „има право и законска обврска да го заштити имотот со кој управува од какво било неовластено загрозување од трети лица“. Сепак, според него, законот предвидува дека надлежниот орган не може да го изврши уривањето ако барањето за легализација или жалбата сè уште се разгледуваат.

Канцеларијата за Косово на српската влада го обвини косовскиот премиер дека води политика на „пустошење, узурпирање и газење на сè што е српско“ во Косово поради уривањето на приватниот објект на семејството Јакшиќ во близина на езерото Газиводе.

Во соопштението се наведува дека акцијата на косовската полиција е спроведена без правосилна судска одлука, бидејќи судскиот случај што го покрена семејството Јакшиќ сè уште е во тек, а рочиштето е закажано за 12 август.