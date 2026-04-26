CNN направи визуелна слика на нападот во Хилтон
Осомничен вооружен човек беше уапсен откако пукаше покрај безбедносен контролен пункт во хотелот „Вашингтон Хилтон“, токму кога започнуваа настаните за годишната вечера на дописниците од Белата куќа. Претседателот Доналд Трамп, потпретседателот Џ.Д. Венс, првата дама Меланија Трамп и многу службеници од кабинетот беа однесени на безбедно место откако се слушнаа истрели пред балската сала во иконскиот хотел во Вашингтон.CNN го мапираше она што го знаеме за движењата и апсењето на осомничениот во хотелот.
Осомничениот истрча низ безбедносната бариера и беше уапсен од страна на органите за спроведување на законот во близина на скалите што водат кон балската сала каде што седеа претседателот Доналд Трамп и потпретседателот Џ.Д. Венс пред да бидат евакуирани од сцената.
I enhanced the security footage from last nights assassination attempt using AI.
The footage was extremely low quality and it seems AI made up some things to fill in the gaps, but gives a better view of what took place. pic.twitter.com/lEFLz7L4yL
— SETH WEATHERS (@sethweathers) April 26, 2026