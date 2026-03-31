Циклон носи обилни врнежи од дожд, ветер и снег на планините

31/03/2026 14:52
Фото: Б. Грданоски

Под влијание на циклонска активност, утре и в четврток во Северна Македонија се очекуваат врнежи од дожд, кои на места ќе бидат пообилни, над 20 литри на квадратен метар, односно над 30 литри в четврток, соопшти Управата за хидрометеоролошки работи.

Поради продор на постудена воздушна маса, на повисоките места и планините дождот ќе преминува во снег. Утре и в сабота ќе дува засилен, повремено силен ветер, кој локално ќе достигнува брзина и над 70 километри на час.

В петок и в сабота времето ќе биде променливо облачно со услови за слаб локален дожд, а од недела се очекува стабилизација на времето и пораст на температурите. 

Поврзани содржини

Нов предлог закон – Со „Б“ категорија да се управува со мотоцикл до 125 кубици
Сељами: Институционални пропусти кај семејното насилство – неопходна е итна реакција и без формална пријава
Куманово планира изградба на административна зграда кај Чоробенско ќоше
Дури 39 полицајци погрешно постапиле по пријавите за насилство против Стојанче Јовановски – утврди внатрешната контрола во МВР
До 1 септември ОУ „Кузман Јосифовски – Питу“ во Кисела Вода ќе добие нова спортска сала
Проширени капацитетите на одделот за психофизиологија на Детска клиника во Мајчин дом
Се поправаат пешачките патеки во Скопје – Ѓорѓиевски почна со 300 метри во Влае
Направени промените во Предлог-законот за високо образование – објавен е на ЕНЕР

Најчитани