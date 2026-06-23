Четириесет лица се удавија во Франција. Свикан е итен состанок. „Ова е без преседан“

23/06/2026 16:30

Четириесет лица се удавија во Франција во последните денови обидувајќи се да се разладат и да избегаат од рекордната топлина, рече премиерот, додека топлотен бран го зафаќа поголемиот дел од Европа. Велика Британија, Италија и Шпанија исто така страдаат од екстремна топлина, а рекордните температури во некои региони ги нарушуваат училиштата и транспортните мрежи.

Европа се затоплува повеќе од двојно повеќе од глобалниот просек, според Светската метеоролошка организација, што ги прави ваквите продолжени топлотни бранови сè поверојатни.

Предупредување за екстремна топлина низ цела Франција

Голем дел од Франција е под предупредување за екстремна топлина и се очекува температурите денес да се движат околу 40 степени Целзиусови, соопшти Метео Франс, а во некои делови од западна Франција се очекуваат температури до 43°C.

Земјата штотуку го забележа своето најжешко попладне и ноќ откако започнаа мерењата во 1947 година. Педесет и четири департмани се под црвена тревога, ниво кое метеоролозите го опишаа како без преседан.

Низ цела Франција, луѓето скокаат во каналите и реките за да се разладат. Француската министерка за спорт, Марина Ферари, изјави дека ја разбира потребата да се избега од жештината, но предупреди да не се плива во неовластени или опасни подрачја.

Пред вонредниот состанок за топлотниот бран, францускиот премиер Себастијан Лекорну изјави: „Тоа е трагичен феномен во однос на давењето, бидејќи најновите бројки што штотуку ни беа објавени покажуваат 40 смртни случаи од 18 јуни, повеќето од нив млади луѓе.“ Во Париз, патниците се бореа да се справат со жешката жештина по непроспиените ноќи во станови кои не беа прилагодени на високите температури. Некои возови беа откажани, вклучително и оној помеѓу Париз и Брисел. Бизнис лидерите рекоа дека економијата, исто така, страда.

„Франција работи со бавно темпо. Компаниите ги спроведуваат препораките за да ги заштитат своите вработени колку што е можно повеќе“, изјави за BFM TV Патрик Мартин, раководител на француската група на работодавачи MEDEF. На неколку места низ Париз, продавниците останаа без електрични вентилатори поради зголемената побарувачка.

Велика Британија, Италија, Шпанија и Белгија исто така се погодени од топлотниот бран

Топлотниот бран е предизвикан од временски модел познат како Омега блок, бидејќи е обликуван како грчката буква, со маса од топол воздух во центарот и постуден воздух од двете страни, заробувајќи ја топлината и предизвикувајќи температурите да растат од ден на ден.

Климатските промени ги интензивираат топлотните бранови и бурите, кои ги зголемуваат температурите и предизвикуваат повеќе врнежи од дожд. Во Италија, Министерството за здравство издаде највисоко ниво на предупредување за 15 градови, а властите ограничија некои работни активности. Се очекуваат бури над Алпите и Апенините подоцна во вторник, носејќи обилни дождови, силни ветрови и град.

Топлинскиот бран ја погоди и Велика Британија, а Метеоролошката служба предвидува температури до 37°C во јужна Англија во вторник – потенцијално нов јунски рекорд – пред дополнително да се зголемат во среда и четврток. Десетици училишта најавија предвремено затворање бидејќи нивните стари згради се несоодветни за училници со повеќе од 30 деца.

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