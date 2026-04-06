Четири тела извлечени од урнатините во Хаифа по ударот на иранска ракета

Телата на четири лица беа извлечени под урнатините на местото на ударот од иранска балистичка ракета во Хаифа, Израел, соопштија спасувачките служби во понеделникот, откако нов бараж насочен кон истата област лесно повреди четири лица и предизвика дополнителна штета.

Според истрагите на војската и полицијата, боевата глава од балистичката ракета – со проценети неколку стотици килограми експлозивен материјал – не експлодирала при ударот.

Кинетичката енергија од ударот предизвикала уривање на неколку ката од станбената зграда; сепак, немало поголема штета на блиските домови.

Доколку боевата глава експлодираше, штетата од експлозијата веројатно ќе ја уништеше целата зграда и ќе ги оштетеше околните домови, проценија спасувачките сили.

Истрагата на израелските воздухопловни сили откри дека ракетата не била пресретната бидејќи се распаднала во воздух и нејзината очекувана траекторија се променила. Дел од ракетата, очигледно боевата глава, потоа паднал и ја погодил станбената зграда, предизвикувајќи делумно уривање.

Веред Охана, жител на Хаифа, изјави за новинската страница Ynet: „Беше огромен бум, луд бум. Беше јасно дека имаше директен удар“.

Повеќето од жителите се засолниле во засолништето од бомби на зградата и не биле повредени, според спасувачките служби. Убиените не биле во просторија безбедна за бомби во времето на ударот, според службениците за пребарување и спасување.

Дополнително, операцијата за спасување била комплицирана од стравот дека боевата глава на иранската балистичка ракета не експлодирала по ударот. „Претпоставката беше дека имало или боева глава или некое неексплодирано оружје во структурата“, рече офицерот, додавајќи дека биле преземени „неопходни мерки на претпазливост“.

Во раните утрински часови во понеделник, друг напад со балистички ракети од Иран ја таргетираше областа Хаифа. Четири лица беа лесно повредени по нападот, рекоа медицинските лица.

Покрај тоа, Иран испали касетна боева глава во центарот на земјата во понеделник наутро, ширејќи бомби низ широка област, при што беа регистрирани околу 15-20 удари. Најмалку две лица се ранети, вклучувајќи едно потешко, изјавија медицински лица.

Повеќе од 500 балистички ракети се лансирани од Иран кон Израел од почетокот на тековната војна на 28 февруари. Вкупно, најмалку 14 ракети што носат конвенционални боеви глави со стотици килограми експлозив погодија населени области во Израел, предизвикувајќи голема штета.