Често се будите со главоболка? Можни причини што не треба да ги игнорирате

Будењето со главоболка често се поврзува со состојби како што се нарушувања на спиењето и алергии. Идентификувањето и справувањето со овие причини може да помогне во ублажување на утринските главоболки.

Иако повремената утринска главоболка може да се појави од различни причини и обично не е причина за загриженост, повторувачките главоболки можат да укажуваат на одредени здравствени проблеми или навики на живот на кои им е потребно внимание.

Апнеа во сон

Според Health, една честа причина за утрински главоболки е апнејата при спиење, состојба во која периодично престанувате да дишете во текот на ноќта. Вашето тело ве буди за да можете повторно да почнете да дишете.

Можеби дури и не сте свесни дека се случува. Проверете кај вашиот партнер или пријател ако ‘рчите гласно, бидејќи ова може да биде знак.

Имајте на ум дека не секое ‘рчење е знак на апнеа при спиење. Вашиот лекар може да ве упати на студија за спиење, што е најточниот начин за дијагностицирање на состојбата.

Несоница

Веројатно сте слушнале за несоница, вообичаено нарушување на спиењето кое може да предизвика проблеми со заспивањето или одржувањето на спиењето, или да ве спречи да се наспиете добро. Главоболките се еден од здравствените проблеми предизвикани од оваа состојба.

Симптомите на несоница вклучуваат тешкотии при заспивање, спиење во кратки периоди или прерано будење. Исто така, може да се разбудите чувствувајќи се поспани и уморни во текот на денот.

Чкрипење со заби

Чкрипењето со заби, познато и како бруксизам, може да предизвика болка во мускулите на вилицата или темпоромандибуларниот зглоб ноќе. Оваа болка може да доведе до главоболки.

Можеби не знаете дека чкрипите со забите, но може да забележите болки во ушите, мускулна осетливост, чувствителност на забите или болна вилица. Ова се сите симптоми на бруксизам. Стоматолог може да го дијагностицира проблемот ако е присутен.

Алергии

Вашите утрински главоболки може да бидат предизвикани и од алергени. Изложеноста на прашински грини додека спиете може да ве разбуди со главоболка поради конгестијата на синусите што ја предизвикуваат.

Ако имате алергии, обидете се да користите постелнина отпорна на алергии – специјални навлаки за перници, навлаки за душеци и јоргани дизајнирани да ве заштитат од изложеност на прашински грини – и перете ја постелнините почесто. Алерголог може да ви помогне да пронајдете дополнителни начини за ублажување на симптомите.

Мигрени

Иако овие повторливи главоболки можат да се појават во секое време, мигрените се почести наутро. Тие често се јавуваат на едната страна од главата, со умерена до силна пулсирачка или удирачка болка.

Други знаци дека можеби имате мигрена вклучуваат гадење, слабост и чувствителност на светлина и звук. Исто така, постојат потенцијални симптоми што можат да се појават до 24 часа пред главоболката, како што е аура.

Недостаток или премногу сон

Премалку или премногу сон може да предизвика главоболки од тензија. Тие често се чувствуваат како лента да ви се стега околу главата. Исто така, може да почувствувате болка или непријатност во главата, скалпот или вратот.

Депресија и анксиозност

Депресијата и анксиозноста, исто така, можат да предизвикаат главоболки од тензија наутро. Ако забележите дека главоболките се јавуваат во моменти кога доживувате или очекувате стрес (како на пример наутро пред работа), разговарајте со вашиот лекар за да процените дали причината е ментална здравствена состојба.