(Видео) Снег во Нов Зеланд

04/08/2026 12:00

Моќен поларен бран го погоди Нов Зеланд, носејќи снег во низинските области, затворајќи многу патишта и училишта и сериозно нарушувајќи ги фериботските услуги.

Според „Нов Зеланд Хералд“, снегот ги покри деловите од Јужниот Остров додека студениот временски систем се движеше низ целата земја. Полицијата ги повика жителите на јужниот град Данедин да избегнуваат секакви патувања освен неопходни поради снегот и замрзнатите патишта.

Предупредувања за снег се издадени за неколку главни патишта. Бурата, исто така, го наруши и школувањето. Сите основни, средни и градинки училишта во Данедин, помеѓу Мосгиел, Порт Чалмерс и Ваикуаити, се затворени за денот, а средното училиште „Ист Отаго“ во Палмерстон е исто така затворено.

Времето се влоши и во Куковиот Теснец, кој ги дели Северните и Јужните Острови, каде што силните ветрови предизвикаа проблеми за превозот.

„Интерислендер“ откажа четири фериботски услуги помеѓу Велингтон и Пиктон, додека „Блубриџ“ ги откажа сите шест закажани поаѓања во вторник, како и два утрински услуги закажани за среда.

Метеоролошката служба на земјата, исто така, издаде предупредување за високи бранови по должината на брегот на Ваирарапа, при што се очекува брановите да достигнат шест метри до среда наутро.

Иако снегот не е толку чест во низините на Нов Зеланд, особено на Јужниот Остров, вреди да се напомене дека ова е врвот на зимската сезона на јужната хемисфера, вклучувајќи ги и новозеландските острови.

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