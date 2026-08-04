(Видео) Снег во Нов Зеланд

Моќен поларен бран го погоди Нов Зеланд, носејќи снег во низинските области, затворајќи многу патишта и училишта и сериозно нарушувајќи ги фериботските услуги.

Според „Нов Зеланд Хералд“, снегот ги покри деловите од Јужниот Остров додека студениот временски систем се движеше низ целата земја. Полицијата ги повика жителите на јужниот град Данедин да избегнуваат секакви патувања освен неопходни поради снегот и замрзнатите патишта.

Antarctic Polar Blast Brings Rare Sea-Level Snow to New Zealand | Asia One News A powerful Antarctic polar blast has swept across parts of New Zealand’s South Island, bringing rare snowfall to sea level and freezing temperatures that forced road closures and disrupted… pic.twitter.com/vGOvoHw6TF — ASIA ONE NEWS (@AsiaOne_News) August 4, 2026

Предупредувања за снег се издадени за неколку главни патишта. Бурата, исто така, го наруши и школувањето. Сите основни, средни и градинки училишта во Данедин, помеѓу Мосгиел, Порт Чалмерс и Ваикуаити, се затворени за денот, а средното училиште „Ист Отаго“ во Палмерстон е исто така затворено.

Времето се влоши и во Куковиот Теснец, кој ги дели Северните и Јужните Острови, каде што силните ветрови предизвикаа проблеми за превозот.

„Интерислендер“ откажа четири фериботски услуги помеѓу Велингтон и Пиктон, додека „Блубриџ“ ги откажа сите шест закажани поаѓања во вторник, како и два утрински услуги закажани за среда.

Метеоролошката служба на земјата, исто така, издаде предупредување за високи бранови по должината на брегот на Ваирарапа, при што се очекува брановите да достигнат шест метри до среда наутро.

Иако снегот не е толку чест во низините на Нов Зеланд, особено на Јужниот Остров, вреди да се напомене дека ова е врвот на зимската сезона на јужната хемисфера, вклучувајќи ги и новозеландските острови.