Снепчет: Даваме приоритет на автентична содржина создадена од луѓе

SNAPCHAT им се придружи на платформи како YouTube, LinkedIn и Substack во напорите за справување со лажниот текст, слики и видеа создадени целосно од алатки за вештачка интелигенција. Ваквата содржина, позната во технолошките кругови како „AI slop“, го преплави интернетот додека индустријата се трка да развие поедноставни генеративни алатки за вештачка интелигенција кои можат да произведат сè, од есеи до многу реалистични видеа, пишува BBC.

Snap, матичната компанија на Snapchat, објави дека платформата повеќе нема да препорачува „видеа генерирани целосно од вештачка интелигенција“ во својот популарен Spotlight фид. Наместо тоа, ќе даде приоритет на „автентичната содржина создадена од луѓе“. Слични стратегии беа претставени од YouTube, LinkedIn и Substack во последните две недели.

Snap, сепак, не ја забрани целосно целата содржина создадена од вештачка интелигенција. Платформата нуди свои алатки за уредување со вештачка интелигенција, така што содржината што е „подобрена или рафинирана“ со помош на вештачката интелигенција сè уште ќе биде дел од препораките за корисниците.

„Станува сѐпотешко да се каже што на интернет е вистина“

Компанијата признава дека содржината генерирана целосно од вештачка интелигенција често е „низок квалитет“ и „повторувачка“ и генерално не е она што корисниците на Snapchat сакаат да го видат. Неодамнешното истражување за перцепцијата на содржината од вештачка интелигенција покажува дека корисниците генерално се согласуваат со овие описи.

Друга студија покажа дека колку повеќе лажна содржина од вештачка интелигенција што луѓето ја гледаат на социјалните медиуми, толку помалку веруваат дека сè што го гледаат онлајн е вистинско. Крис Бест, коосновач и извршен директор на Substack, коментираше за ситуацијата минатата недела.

„Станува потешко да се каже што е вистинско онлајн“, рече тој. Кога најави нова алатка што им овозможува на читателите на платформата да препознаваат текстови напишани од вештачка интелигенција, Бест цитираше истражување кое откри дека дури 40 проценти од објавите на социјалните медиуми сега се лажни или генерирани од вештачка интелигенција.

Главен извршен директор на LinkedIn: Ова е приоритет за сите нас

„Платформите што наградуваат лажна содржина ќе поттикнат трка до дното“, рече Бест. LinkedIn, социјална мрежа фокусирана на деловни врски, оваа недела воведе копче што им овозможува на корисниците да пријават објава или коментар ако се сомневаат дека е создаден од вештачка интелигенција.

„Ѓубрето од вештачка интелигенција е приоритет за сите нас“, напиша Хари Сринивасан, главен извршен директор на LinkedIn. Тој истакна дека само во изминатите неколку месеци, платформата „блокирала милијарди“ обиди за коментари со вештачка интелигенција. „Ние спречуваме стотици илјади автоматски обиди за коментари секој ден“, рече Сринивасан.

Како и Snap, LinkedIn нагласува дека не ја отфрла целосно вештачката интелигенција. Корисниците кои користат алатки за вештачка интелигенција за „фино подесување“ на своите објави не треба да бидат засегнати од овие мерки. Сепак, LinkedIn ја отстранува автоматската порака што им се појавувала на корисниците додека пишувале објава, нудејќи им да го „подобри“ својот текст со вештачка интелигенција. Платформата се враќа на едноставна проверка на правопис.

„Нема да произведуваме масовно содржина со низок квалитет“

YouTube, видео платформата во сопственост на Google, исто така ги ажурираше своите правила овој месец за тоа што креаторите на содржини можат да монетизираат. Студија минатата година откри мноштво YouTube канали кои ексклузивно објавуваат содржина со вештачка интелигенција. Многу од нив имаа милиони претплатници, а некои заработуваа милиони приходи.

За да се спречи платформата да биде преплавена со она што го нарекува „неавтентична содржина“, YouTube претходно овој месец идентификуваше три категории видеа кои повеќе нема да се монетизираат. Станува збор за генеричка, повторувачка или содржина базирана на шаблони, а таквата содржина е многу полесна и побрза за креирање со користење на генеративни алатки за вештачка интелигенција.

Во интервју за новите правила, раководителот на довербата и безбедноста на YouTube, Мет Халприн, рече дека иако алатките за вештачка интелигенција можат да бидат корисни, тие почесто се користат за креирање лажни видеа со низок квалитет. „Истата технологија овозможува одлични работи. Но, таа исто така овозможува масовно производство на содржина со низок квалитет, што е нешто што не го сакаме на платформата“, рече Халприн.