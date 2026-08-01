Маск лансира „Икс мани“, Виза картичка со брендот X

Елон Маск лансираше нова банкарска функција, „Икс мани“ (X Money), заедно со Виза (Visa) дебитна картичка со брендот X, што им овозможува на корисниците да си испраќаат пари едни на други на платформата на социјалните медиуми.

„Икс мани“ е достапен само со покана и е поддржан од банката Крос Ривер (Cross River Bank).

Според веб-страницата на „Икс мани“, функцијата моментално е достапна за одредени корисници во Соединетите Држави кои имаат 18 години или повеќе; сепак, компанијата работи на проширување на пристапот наскоро. Не е јасно како се мери подобноста.

Што е „Икс мани“?

„Икс мани“ е нова функција за трансфер на средства што платформата на социјалните медиуми ја лансираше на 27 јули.

Оние кои се поканети на „Икс мани“ ќе видат таб „Money“ во страничната лента на апликацијата X. Ако корисниците сакаат да пристапат до функцијата, треба да ја допрат и да ги следат чекорите за да се регистрираат.

Корисниците треба да се осигурат дека нивната апликација е ажурирана на најновата верзија за да го користат производот.

Како се заштитени парите?

Според веб-страницата на „Икс мани“, сметката е обезбедена со лозинки за брза и безбедна автентикација, а корисниците можат да овозможат напредни безбедносни контроли.

Понатаму, средствата се подобни за осигурување од Федералната корпорација за осигурување на депозити (FDIC) до 250.000 долари преку банката Крос ривер. Давателите на осигурување нудат покритие до 10 милиони долари достапни преку програмата Cash Sweep, планот за осигурување на функцијата.

Трансакциите на функцијата се приватни по дифолт. Сепак, луѓето можат да изберат да споделат одредени трансакции на X Timeline.

Кои се придобивките од „Икс мани“?

Корисниците на Премиум+ ќе имаат право на годишна каматна стапка од 6,00% кога се подобни за директен депозит, според објаснувањето во делот за ЧПП.

Дебитната картичка „Икс Виза“ (X Visa) ги има следниве придобивки, како што се наведени на веб-страницата на функцијата: 3% враќање на готовина на одредени купувања, бесплатни подигнувања на готовина на кој било банкомат низ целиот свет, без провизии за странски трансакции, прифатени секаде каде што се прифаќа Виза.

Бидејќи политиката за нулта одговорност на Виза ја штити картичката, корисниците нема да бидат одговорни за неовластени трошоци.