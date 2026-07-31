Најбрзорастечките економии во Европа во вториот квартал од 2026 година: Кој водеше, а кој заостануваше?

БДП на еврозоната оствари подобри од очекуваните перформанси во вториот квартал од 2026 година. Но, под насловот, приказната за растот на Европа изгледа сè понерамномерна меѓу земјите-членки.

Се очекуваше економијата на еврозоната да го изгуби моментумот во вториот квартал од 2026 година, пишува Еуроњус.

Наместо тоа, изненади нагоре.

Прелиминарната проценка на Евростат покажа дека БДП се зголемил за 0,4% на квартална основа, што е зголемување од рамниот раст во првиот квартал и е над очекувањата на економистите за зголемување од 0,2%.

Низ цела Европска Унија, растот се забрза на 0,5%, од претходно 0,1%. Годишниот раст исто така се зајакна, достигнувајќи 1,0% во еврозоната и 1,2% низ цела ЕУ.

На прв поглед, бројките сугерираат дека блокот се покажува поотпорен отколку што се стравуваше и покрај повисоките цени на енергијата и континуираната геополитичка неизвесност.

Но, насловот крие многу поинтересна приказна.

Растот станува сè понерамномерен.

„Економијата на еврозоната го надмина консензусот во вториот квартал и беше дури и посилна од нашата прогноза и покрај шокот на цените на енергијата предизвикан од војната меѓу САД и Иран“, коментираше Клаус Вистесен, главен економист за еврозоната во „Пантеон макроекономикс“.

Меѓу земјите што веќе објавија податоци за вториот квартал, Ирска забележа убедливо најсилна квартална експанзија, со БДП што порасна за 3,9%.

Според пресметките на „Пантеон макроекономикс“, само закрепнувањето во Ирска додаде 0,1 процентен поен на главниот раст на еврозоната.

По неа следеа Литванија, каде што економијата порасна за 1,7%, и Шведска, која се прошири за 1,4%.

Јужна Европа, исто така, остана отпорна. Португалија забележа квартален раст од 0,8%, додека Шпанија продолжи да ги надминува најголемите економии во еврозоната со експанзија од 0,7%.

На другиот крај од рангирањето, Белгија и Австрија стагнираа, не забележувајќи раст во текот на кварталот.

Германија, Франција и Италија сите регистрираа раст, но со побавно темпо од претходно.

Економијата на Германија порасна за 0,2%, забавувајќи се од 0,4% во првиот квартал, но сепак ги надмина очекувањата на пазарот од 0,1%.

Вистесен од „Пантеон макроекономикс“ вели дека податоците оставаат „слика на отпорност во првата половина од годината“, потпомогната од ревизиите нагоре во однос на претходните квартали.

Структурата на растот беше подеднакво ветувачка. „Нето извозот беше главен двигател на растот на БДП во вториот квартал, додека потрошувачката се забави, а инвестициите се намалија“, рече Вистесен, сугерирајќи дека Германија повеќе се потпира на странската побарувачка отколку на домашната потрошувачка за да ја одржи својата економија во експанзија.

Франција, исто така, се врати на раст, при што БДП се зголеми за 0,2% откако се намали во претходниот квартал.

Сепак, деталите беа помалку убедливи.

Вистесен вели дека „закрепнувањето на растот на БДП е охрабрувачко, но деталите се помалку охрабрувачки, особено за инвестициите“, посочувајќи на слабите капитални трошоци и покрај закрепнувањето на побарувачката на потрошувачите.

Ако имаше една голема економија што продолжи да ги надминува очекувањата, тоа беше Шпанија.

БДП се забрза на 0,7%, продолжувајќи го низот што постојано ги надминуваше своите конкуренти од еврозоната.

„Се чини дека шпанската економија досега не е погодена од енергетскиот шок“, рече Анкита Амаџури, економист за Европа во „Пантеон макроекономикс“.

Силната потрошувачка на домаќинствата, отпорниот извоз, фискалната поддршка и растечкиот капацитет на земјата за обновлива енергија помогнаа да се заштитат потрошувачите од зголемувањето на цените на енергијата.

Италија, исто така, се прошири за 0,2%, забавувајќи се од 0,3%, но надминувајќи ги очекувањата од 0,1%.

Амаџури предупреди дека „економијата на Италија е поранлива на неодамнешниот пораст на цените на енергијата отколку на Шпанија“, што ја прави една од економиите на еврозоната најизложени ако трошоците за енергија останат високи во текот на втората половина од годината.

Земени заедно, најновите бројки сугерираат дека еврозоната влезе во летото на поцврста основа отколку што очекуваа многу економисти.

Но, тие исто така укажуваат на блок кој расте со различна брзина. Ирска го забележа најсилниот квартален раст, Шпанија останува најсилна од главните економии, додека Германија, Франција и Италија се шират со многу поскромно темпо.

Исто како што растот се чини дека повторно добива на интензитет, уште еден предизвик почнува повторно да се појавува.

Првичните мерења на инфлацијата за јули сугерираат дека ценовните притисоци повторно се зголемуваат низ делови од Европа.

„Пантеон макроекономикс“ проценува дека германската инфлација се зголемила на околу 2,7% во јули од 2,3% во јуни, откако регионалните податоци покажаа посилен раст на цените во Баварија, Северна Рајна-Вестфалија, Саксонија и Хесен.

Шпанија, исто така, објави поцврста инфлација. Прелиминарните податоци покажаа дека потрошувачките цени се зголемиле за 3,5% на годишно ниво во јули, во споредба со 3,2% во јуни и највисоко отчитување од мај 2024 година. Основната инфлација, која ги исклучува енергијата и непреработената храна, се искачи на 3,0%.

Вниманието сега се сврте кон објавувањето на инфлацијата во еврозоната во четврток, при што економистите очекуваат годишната инфлација да се искачи до 2,9% во јули од 2,8% во јуни.

Доколку тие трендови продолжат, Европската централна банка може да ја задржи отворена вратата за уште едно зголемување на каматните стапки по летото.