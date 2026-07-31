„Мајкрософт“ за еден ден ја зголеми пазарна вредност за 483 милијарди долари

Акциите на „Мајкрософт“ го забележаа најголемиот еднодневен раст од 2008 година, откако деловните резултати на компанијата и силната експанзија на облачниот сегмент ги надминаа очекувањата на инвеститорите.

Пазарната вредност на американскиот технолошки гигант се зголеми за дури 483 милијарди долари за само еден ден, што претставува еден од најголемите дневни скокови во историјата на берзата.

Акциите на „Мајкрософт“ пораснаа за 17 проценти во четврток, надминувајќи ја вредноста од 455 долари, по објавувањето на резултатите за четвртиот квартал од фискалната 2026 година.

Најголемата причина за оптимизмот на инвеститорите беше растот на облачната платформа Azure на „Мајкрософт“, која за прв пат оствари повеќе од 100 милијарди долари приходи во текот на фискалната 2026 година.

Во последниот квартал, Azure забележа раст од 43 проценти во споредба со истиот период од претходната година, надминувајќи ги прогнозите на компанијата. „Мајкрософт“ очекува растот да се забрза на околу 45 проценти во следниот квартал.

Резултатите покажуваат дека големите инвестиции во инфраструктура за вештачка интелигенција почнуваат да носат поконкретни финансиски ефекти.

Во последниот квартал, „Мајкрософт“ генерираше приходи од 90 милијарди долари, речиси 2,5 милијарди повеќе од очекувањата на аналитичарите.

Нето добивката на компанијата изнесуваше 35,8 милијарди долари, додека заработката по акција достигна 4,74 долари, што е далеку над пазарните проценки.

Таквиот резултат ја зајакна довербата на инвеститорите во стратегијата на извршниот директор Сатја Надела и финансискиот директор Ејми Худ, и покрај екстремно високите трошоци за развој на инфраструктурата за вештачка интелигенција.

Според податоците од годишниот извештај, соработката со компанијата OpenAI, креаторот на ChatGPT и долгогодишен партнер на „Мајкрософт“, му донесе на технолошкиот гигант 24,1 милијарди долари приходи во текот на фискалната 2026 година.

Во исто време, OpenAI сè уште му должи на „Мајкрософт“ околу шест милијарди долари врз основа на неплатени побарувања.

Аналитичарите проценуваат дека соработката со OpenAI е одговорна за значителен дел од растот на платформата Azure, иако „Мајкрософт“ ја проширува својата корисничка база надвор од тоа партнерство во последните месеци.

Во текот на претходната година, инвеститорите беа сè повеќе скептични кон големите инвестиции од страна на технолошките компании во развојот на инфраструктурата за вештачка интелигенција.

Само во тековната година, „Мајкрософт“ планираше капитални инвестиции од околу 190 милијарди долари, додека се проценува дека најголемите светски cloud компании заеднички ќе инвестираат повеќе од 850 милијарди долари.

Најновите резултати покажуваат дека „Мајкрософт“ сè повеќе успешно ги претвора овие инвестиции во раст на приходите, што пазарот го очекуваше долго време.

Компанијата, исто така, објави дека бројот на кориснички лиценци за Microsoft 365 Copilot продолжува брзо да расте.

Во текот на последниот квартал, бројот на лиценци се зголеми од 20 милиони на 30 милиони, што е далеку над очекувањата на аналитичарите. Ова укажува на сè поширока употреба на алатки за вештачка интелигенција во секојдневното работење на компаниите.

Пред објавувањето на резултатите, акциите на „Мајкрософт“ беа речиси 30 проценти под рекордно високиот износ од минатиот октомври, откако инвеститорите почнаа да се сомневаат дека големата инвестиција во вештачка интелигенција ќе го донесе очекуваниот принос.

Последниот финансиски извештај значително го промени расположението на пазарот. Аналитичарите проценуваат дека „Мајкрософт“ покажал она што инвеститорите го чекаа со месеци – дека приходите поврзани со вештачката интелигенција почнуваат да растат побрзо од трошоците за нејзин развој.

За „Мајкрософт“, ова би можело да означи почеток на нова фаза на раст, во која услугите во облак и вештачката интелигенција ќе бидат главните двигатели на бизнисот.