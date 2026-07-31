Цените на нафтата растат, сообраќајот низ Ормускиот теснец минимален

Цените на нафтата се искачија над 90 долари на меѓународните пазари, бидејќи трговците се фокусираа на континуираниот слаб сообраќај на бродови низ Ормускиот теснец по новиот бран непријателства меѓу САД и Иран.

Барел во Лондон се тргуваше попладне за 90,16 долари, што е за 1,13 долари повеќе од вчерашното затворање. Во САД беше за 1,75 долари повеќе, на 85,34 долари.

Пазарите внимателно го следат превозот низ Ормускиот теснец и сообраќајот во Црвеното Море оваа недела. Иранската револуционерна гарда запре два танкера кои се обидуваа да поминат низ Ормускиот теснец, а четири танкери го сменија курсот, објави иранската новинска агенција Фарс.

Во петокот, два супертанкера натоварени со нафта во Персискиот Залив го напуштија Ормускиот теснец, според податоците од компанијата Кплер, иако сообраќајот останува „тесен“.

Управата на иранскиот Ормуски теснец објави попладне дека транзитот е сè уште суспендиран поради новите напади на САД во регионот. Техеран возврати со напади врз американската база во Кувајт.

Јеменското движење Ансар Алах ги блокираше саудиските пристаништа на Црвеното Море на почетокот на минатата недела, велејќи дека се одмаздува на саудиската блокада на Јемен.

Движењето, исто така, нападна неколку саудиски танкери, нагласувајќи дека пловидбата низ Црвеното Море е безбедна за сите други бродови, според неименуван извор во министерството за надворешни работи на северен Јемен за јеменската новинска агенција Саба.

Изворот, исто така, ја отфрли одговорноста на Ансар Алах за нападот со беспилотни летала во кој беа запалени два танкери за гас во египетското пристаниште Дамиета на Средоземното Море. Досега никој не ја презеде одговорноста за нападот.

Во четврток, 29 бродови што превезуваа сурова нафта поминаа низ теснецот Баб ал-Мандаб.

„На пазарот повеќе не се тргува врз основа на вести за војна, туку врз основа на податоци за превозот“, рече Оле Хвалбие, пазарен аналитичар во SEB Research.

Во меѓувреме, Саудиска Арабија сака да формира коалиција за која вели дека ќе ја гарантира безбедноста на превозот во теснецот Баб ал-Мандаб, Црвеното Море и Аденскиот Залив. Според Ријад, иницијативата била поддржана во заедничка изјава од 14 земји, вклучувајќи ги Турција, Пакистан, Египет, Судан и Џибути.

Одделните пресметки на Организацијата на земјите извознички на нафта (ОПЕК) покажуваат дека цената на барел од кошничката за нафта на нејзините членки се зголемила за 1,05 долари на 89,44 долари во четврток.