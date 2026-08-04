Зошто сме зависни од скролањето на социјалните медиуми кога толку очигледно ни штети?

Толку многу се зборува за сите осамени луѓе во светот во моментов што сеприсутната состојба на осаменост се нарекува епидемија. Не мислам дека тоа е претерување. Гледам осаменост околу мене цело време. Насекаде. Не само на лицата на оние што спијат без здив кои гледаат кон минувачите со надеж дека ќе најдат контакт со очите и малку емпатија – туку и на лицата на оние што брзаат покрај нив избегнувајќи ги, со главите поврзани или насочени кон телефоните. Го гледам тоа на лицата во автобусот залепени за екраните или зонирани во меурчињата на нивните автомобили на автопатот.

Академските истражувања низ целиот свет, вклучително и овде во Австралија, покажуваат дека младите луѓе се особено склони кон осаменост и нејзините опасни последици врз менталното и физичкото здравје. Многумина ќе го сметаат ова за контраинтуитивно. Сигурно оние од постарите кохорти – соочени со смртта на партнери, пријатели и браќа и сестри, можноста да живеат сами или да се префрлат во згрижувачка установа или веќе се таму – би доживеале поголема изолација.

Но, многу работи за младите и осаменоста имаат совршена смисла. „Младите“ – луѓе до, да речеме, 25 години се генерацијата на хипер-поврзаност. Повеќето од нас се нездраво, но нужно зависни од нашите телефони (како што илустрираат премногу добро неодамнешните прекини на мрежата). Но, не е претерано да се каже дека оние до 25 години (ова делумно го темелам на несигурната наука за семејно набљудување) се, ако не се сосема родени хипер-поврзани, тогаш развиваат зависност. И покрај сомнителната ефикасност на наводната забрана за социјални медиуми за лица под 16 години во Австралија, безброј се електронските начини – преку игри и безброј апликации – преку кои младите пораснале комуницирајќи, а останатите од нас рутински користејќи ги. Но, хипер-поврзаноста (како мешање со вистински виртуелни пријатели што никогаш нема да ги сретнете на шолја чај или пиво) всушност доведе до глобална состојба на емоционално тактилна, недоволна поврзаност.

Заборавете ги младите за момент додека ги разгледувам другите кои би можеле да бидат стари. Во поголеми периоди од изминатите речиси 20 години бев сам (освен со кучињата) во соба со моите мисли и моето истражување, со тастатура осум или 10 часа на ден. Но, единствените пати кога имав тенденција да се чувствувам осамено беа кога бев вклучена на социјалните медиуми.

Да, стекнав неколку пријатели и контакти на социјалните медиуми. Го рекламирав моето пишување и организирав настани за тоа онлајн. Но, имав во најдобар случај амбивалентен – а во најлош случај штетен – однос со две платформи на социјалните медиуми од кои морав да се откажам нагло. Тие само ме изолираа психолошки, емоционално и професионално.

Сега откривам дека сум блиску до напуштање на друга бидејќи моето корисничко искуство стана исто. Мојот добар, по многу логички основи успешен и привилегиран животсекогаш бледее во споредба со толку многу од силно курираните најдобри и најсреќни и необични професионално освојувачки животи во мојот социјален онлајн простор. Ако се заглавам во тој свиток, изолацијата почнува да се прикрадува.

А, не сум голем корисник. Значи, тука велам : „Проклет да сум, ќе се откажам“. Ако може да ме направи да се чувствувам толку осамено, што им прави на поранливите? Особено на децата што ги познавам, кои се транспортирани на непознати, потенцијално опасни места кога се онлајн, а им е здодевно кога не се. Поекстремните форми на штета вклучуваат алгоритамско охрабрување за самоубиство и опасна диета, други – да извршат насилни акти на екстремизам како начин на „припадност“. И сепак нешто ме држи до производ што ги прави луѓето што ги мразам посупербогати додека го уништуваат светот.

Секако, другата страна од мојот мозок ме предизвикува: на кој друг високо зависен злонамерен производ – оној што дозволува намерно поттикнување на самоубиство и насилство, особено кај младите, што се храни со изолација и осаменост, а сепак само ја влошува состојбата – би продолжил да се претплатувам? Зашто, вистината е дека колку сум поблиску до недостижен аналоген живот, толку повеќе се чувствувам далеку од осаменоста.