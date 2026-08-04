Дикаприо и Безос започнаа проект вреден 200 милиони долари за спасување на 100 загрозени видови животни

Фондации поддржани од Леонардо Дикаприо и Џеф Безос започнаа проект вреден 200 милиони долари за враќање на 100 од најзагрозените видови во светот.

Проектот „Феникс видови“ го водат организацијата на Дикаприо, Re:wild, и Фондот за Земјата на Безос, а иницијативата беше претставена во вторник како најголем поединечен фонд во историјата посветен исклучиво на враќање на критично загрозените видови. Со години, Дикаприо ја развива идејата за голем заеднички напор за помош на животните чии живеалишта и опстанок се загрозени од климатските промени.

Според организаторите, идејата добила поконкретна форма по состанокот во 2021 година, кога Дикаприо и коосновачот на Re:wild, Вес Сехрест, биолог и извршен директор на организацијата, разговарале со Безос и Лорен Санчез Безос. Потоа следеше серија дискусии со локалните власти, еколошките групи и домородните заедници за начините за запирање на намалувањето на најранливите видови.

Меѓу животните што проектот се стреми да ги зачува се златно-крунестиот сифака од Мадагаскар, копнената игуана од Северна Каролина, висајската брадеста свиња од Филипините, козумелскиот глушец за жетва од Мексико, розовата копнена игуана од Галапагос, малајскиот панголин, желката палачинка од Танзанија, ѕвездената ноќна жаба арлекин од Колумбија и долгоклунестата ехидна од Атенборо од Нова Гвинеја.

Целта на проектот е исто така да се одржат на долг рок помали програми за заштита кои досега дадоа резултати, но беа краткотрајни. Тијана Андриаманана, извршен директор на Здружението Фанамби, една од групите што ја добија грантот, изјави: „Со години ја заштитуваме златно-крунисаната сифака со буџет што никогаш не бил ист како оној што го заслужува овој вид, но дозволувањето да исчезне никогаш не било опција. Ова финансирање, оваа глобална платформа и техничка поддршка го менуваат она што е можно.“