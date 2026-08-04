4 август во историјата – Заробена е Ана Франк

Делувајќи по дојава од информатор, нацистичкиот Гестапо ја заробува 15-годишната еврејска девојка Ана Франк и нејзиното семејство во затворен простор на магацин во Амстердам. Франкови се засолниле таму во 1942 година од страв од депортација во нацистички концентрационен логор. Тие живееле во малиот простор со друго еврејско семејство и еден сам Евреин, а им помагале и христијански пријатели, кои им носеле храна и залихи. Ана го поминала поголемиот дел од своето време во таканаречениот „таен анекс“ работејќи на својот дневник. Дневникот ја преживеал војната, занемарен од Гестапо кој го открил скривалиштето, но Ана и речиси сите други загинале во нацистичките логори на смртта.

Анелис Мари Франк е родена во Франкфурт на Мајна, Германија, на 12 јуни 1929 година. Таа била втора ќерка на Ото Франк и Едит Франк-Холандер, двајцата од еврејски семејства кои живееле во Германија со векови. Со доаѓањето на власт на нацистичкиот лидер Адолф Хитлер во 1933 година, Ото го преселил своето семејство во Амстердам за да избега од ескалацијата на нацистичкиот прогон на Евреите. Во Холандија, тој водел успешен бизнис со зачини и џем. Ана го посетувала Монтесори училиштетто со други холандски деца од средната класа, но со германската инвазија на Холандија во 1940 година била принудена да се префрли во еврејско училиште. Во 1942 година, Ото почнал да организира скривалиште во анекс на неговиот магацин на каналот Принсенграхт во Амстердам.

На нејзиниот 13-ти роденден во 1942 година, Ана започнала да води дневник во кој ги раскажувала своите секојдневни искуства, односите со семејството и пријателите и набљудувањата за сè поопасниот свет околу неа. Помалку од еден месец подоцна, постарата сестра на Ана, Марго, добила повик да се јави во нацистички „работен логор“. Плашејќи се од депортација во нацистички концентрационен логор, семејството Франк следниот ден се засолнило во тајниот анекс. Една недела подоцна, им се придружил деловниот партнер на Ото Франк и неговото семејство. Во ноември, еден еврејски стоматолог – осмиот жител на скривалиштето – се придружил на групата.

Две години, Ана водела дневник за својот живот во криење, кој е обележан со трогателност, хумор и внатрешен увид на ситуацијата. Влезот во тајниот анекс бил скриен со шарнирна библиотека, а поранешни вработени на Ото и други холандски пријатели им доставувале храна и залихи набавени со висок ризик. Ана и другите живееле во соби со затемнети прозорци и никогаш не пуштале вода во тоалетот во текот на денот од страв дека нивното присуство ќе биде откриено. Во јуни 1944 година, расположението на Ана се подобрило поради истоварувањето на сојузничките сили во Нормандија, и таа се надевала дека долгоочекуваното ослободување на Холандија наскоро ќе започне.

На 1 август 1944 година, Ана го направила својот последен запис во својот дневник. Три дена подоцна, на 4 август, 25-месечната изолација завршила со пристигнувањето на нацистичкиот Гестапо. Ана и другите биле предадени од непознат информатор и биле уапсени заедно со двајца од христијаните кои им помогнале да бидат засолнети.

Тие биле испратени во концентрационен логор во Холандија, а во септември Ана и повеќето други биле испратени во логорот на смртта Аушвиц во Полска. Во есента 1944 година, со советското ослободување на Полска во тек, Ана била преместена со нејзината сестра Марго во концентрациониот логор Берген-Белзен во Германија. Страдајќи под ужасните услови на логорот, двете сестри се заразиле со тифус и починале во февруари 1945 година. Логорот бил ослободен од Британците помалку од два месеци подоцна.

По војната, Ото се вратил во Амстердам преку Русија и повторно се сретнал со Мип Гис, една од неговите поранешни вработени која му помогнала да биде засолнет. Таа му го предала дневникот на Ана, кој го нашла нечепнат по нацистичката рација.

Во 1947 година, дневникот на Ана бил објавен од Ото на оригинален холандски јазик. Веднаш станал бестселер и на крајот преведен на повеќе од 70 јазици, „Дневникот на Ана Франк“ послужил како литературен доказ за речиси шест милиони Евреи, вклучувајќи ја и самата Ана, кои биле замолчени во холокаустот.

Скривалиштето на семејството Франк на Принсенграхт 263 во Амстердам било отворено како музеј во 1960 година. Нов англиски превод на дневникот на Ана во 1995 година го обновил материјалот што бил отстранет од оригиналната верзија, со што делото е подолго за речиси една третина.