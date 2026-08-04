Принцезата Беатрис се соочува со неизвесна иднина среде турбулентна година

Лондон – Иднината на принцезата Беатрис е неизвесна по тешката година за мајката на две деца, откако се откри дека нејзините родители, Ендрју Маунтбатен-Виндзор и Сара Фергусон, имале врски со осудениот педофил Џефри Епштајн.

37-годишната девојка веројатно ќе го прослави својот роденден малку поинаку оваа година, среде скандалот на нејзините родители и нејзините наводни брачни проблеми со нејзиниот сопруг со кого е во брак шест години, Едоардо Мапели Моци.

Тешка година

Според кралскиот експерт Ендрју Лоуни, автор на книгата „Насловена: Подемот и падот на куќата на Јорк“, 38-миот роденден на Беатрис на 8 август „нема да биде лесен“ поради „состојбата на нејзината титула, нејзиниот брак и нејзините деловни активности“, како што изјави за Дејли Меил.

„Многу работи се променија за семејството Јорк од последниот роденден на Беатрис“, објасни тој. „Нејзиниот татко останува во, всушност, домашен притвор во Норфолк со можност да биде обвинет за споделување доверливи информации, а нејзината мајка веројатно сè уште се крие во странство.“

Објавувањето на мојата книга „Насловена“ и мемоарите на Вирџинија Џуфре „Ничија девојка“, објавувањето на осудувачки материјал за семејството од документите на Џефри Епштајн, отстранувањето од принцот на нејзиниот татко и неговото иселување од Кралската ложа и прашањата што се покренаа во врска со субвенционираниот смештај на ќерките во палатата „Сент Џејмс“ и палатата „Кенсингтон“, иако не работат членови на кралското семејство.

Поранешниот принц Ендрју беше уапсен на неговиот роденден во февруари под сомнение за злоупотреба на јавна функција, но набрзо беше ослободен без обвиненија. Тој исто така беше принуден да се исели од Кралската ложа во Виндзор и да се пресели во фармата „Марш“ на имотот Сандрингам, а титулата му беше одземена во ноември 2025 година.

Ендру негираше какво било кривично дело во врска со Џефри Епштајн и неговото појавување во досиејата „Епштајн“, како и неговата поранешна сопруга, Сара Фергусон, која наводно лежи во Швајцарија.

Планови за роденденот на Беатрис

Минатата родендени на Беатрис често беа одбележани со раскошни забави и сончеви бегства, како нејзиниот 18-ти роденден во замокот Виндзор, каде што гостите беа облечени во облека со викторијанска тематика.

„Викторијанската тема беше избрана затоа што Беатрис е родена во 20:18 часот на 8 август 1988 година. Меѓу гостите беа Харви Вајнштајн, Гислен Максвел и Џефри Епштајн“, сподели Ендрју. Гислен беше десна рака на Џефри во водењето на неговиот синџир за трговија со луѓе со секс со децении.

Браковни проблеми

Во меѓувреме, Беатрис и нејзиниот сопруг, со кого ги дели своите деца Сиена (четири) и Атена (една) се наводно справуваат со брачни проблеми во текот на нивната тешка година. Ниту Беатрис ниту Едоардо не објавија почит на годишнината од нивниот брак на 17 јули, и покрај тоа што ова беше норма во претходните години.

„Среќна 5-годишнина на мојата неверојатна партнерка, најубавата и неверојатна сопруга“, напиша Едоардо во трогателна објава на социјалните мрежи во 2025 година. „Јас Го ценам секој момент што го поминавме заедно и сум длабоко благодарен за нашето патување. На здравје за уште безброј години исполнети со смеа и многу љубов!“

Двојката беше забележана заедно на свадбата на Питер Филипс со Хариет Сперлинг во јуни, појавувајќи се во добро расположение, но оттогаш ги снема.

Ново дно

За да се заокружи тешката година на Беатрис, неодамнешниот извештај покажа дека нејзината популарност меѓу британската јавност паднала на нови минимуми. Според YouGov, 34% од луѓето имаат негативно мислење за Беатрис и нејзината сестра, принцезата Јуџин, рангирајќи се само над Ендрју и Меган Маркл.