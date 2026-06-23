Чешка ќе ги забрани мобилните телефони во училиштата

23/06/2026 09:08
Фото: Б. Грданоски

Премиерот на Чешка, Андреј Бабиш потврди дека владата поднела предлог-закон за забрана на употребата на мобилни телефони во училиштата од септември 2027 година, со цел да се ограничи времето што децата на училишна возраст го поминуваат пред екраните.

Забраната ќе се однесува на употребата на телефоните во училниците, како и за време на паузите, со одредени исклучоци, како што се здравствени причини или образовни цели.

Полска овој месец го следеше примерот на Холандија, Јужна Кореја и Италија и ги забрани паметните телефони во училиштата поради загриженост за нивното влијание врз концентрацијата и однесувањето на учениците.

Бабиш истакна дека владата размислува и за забрана за пристап до социјалните мрежи за децата, по примерот на Австралија и другите европски држави. 

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