Чави го обвини Лапорта за неуспешното враќање на Меси во Барселона во 2022 година

Поранешниот тренер на Барселона, Чави, зборуваше за неуспешното враќање на Лионел Меси во клубот по Светското првенство во 2022 година.

– Враќањето на Меси во Барса по Светското првенство во 2022 година беше завршена работа. Лео го сакаше тоа, имавме дозвола од Ла Лига. Но, Лапорта (Жоан Лапорта, претседател на Барселона од 2003 до 2010 и од 2021 до 2026 година) го запре трансферот… Тој рече дека ако Меси се врати, ќе има војна за плати. Меси никогаш нема да се врати во Барселона само затоа што Лапорта не го сака тоа, изјави Чави за „Ла Вангуардија“.

Меси играше за Барселона од 2000 до 2021 година. Тој е најдобар стрелец на клубот на сите времиња со 672 гола на 778 натпревари. Со Каталонците, напаѓачот ја освои титулата во Ла Лига 10 пати и Лигата на шампионите четири пати.

Од 2023 година, Аргентинецот игра за Интер Мајами во американската МЛС. Триесет и осумгодишниот Меси е осумкратен освојувач на Златната топка.