Цените на нафтата пораснаа по изјавата на Трамп дека Кина ќе купува американска нафта

15/05/2026 08:46

Цените на нафтата денеска пораснаа за повеќе од 1 отсто, по изјавата на американскиот претседател Доналд Трамп дека Кина планира да купува сурова нафта од Соединетите Американски Држави.

Цената на сировата нафта тип од типот „Брент“ порасна за 1,17 долари, односно 1,11 отсто, на 106,89 долари за барел. Американската „лесна“ нафта поскапе за 1,10 долари односно за 1,09 отсто, на 102,27 долари за барел.

Растот на цените дополнително е поттикнат од загриженоста од евентуачни напади врз бродови и заплени во Ормуската Теснина, една од клучните рути за глобалниот транспорт на нафта.

Цените на нафтата денеска бележат раст независно информациите од Иран дека околу 30 бродови во текот на вчерашниот ден поминале низ Ормуската Теснина.

