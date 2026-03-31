Цела ЕУ беше во Буча на годишнината од масакрот, само Унгарија не дојде

31/03/2026 16:32
Каја Калас и европските министри за надворешни работи во Буча, Украина

 

ЕУ и 26 нејзини земји-членки – без Унгарија, што не е изненадувачки – штотуку издадоа соопштение за Украина по нивниот неформален состанок во Буча утрово.

Украинскиот министер за надворешни работи Андриј Сибиха, високиот дипломат на ЕУ Каја Калас и други претставници на ЕУ присуствуваа на церемонијата на палење свеќи за да се одбележи четвртата годишнина од откривањето на масакрот во Буча, во близина на Киев.

Во него, тие рекоа дека сакаат „да ја потврдат нашата непоколеблива посветеност на обезбедување целосна одговорност на Руската Федерација, за какви било прекршувања на меѓународното право во или против Украина, вклучително и агресија што е спротивно на Повелбата на Обединетите нации“.

Тие додадоа:

„Ја почитуваме споменот на сите жртви на масакрот во Буча и други градови, места и села низ Украина, каде што цивилите беа подложени на масовни убиства, тортура, сексуално насилство, присилни депортации и други тешки прекршувања на меѓународното хуманитарно право и правото на човекови права. Доказите собрани по повлекувањето на руските сили го нагласуваат императивот да се обезбеди целосна и сеопфатна одговорност“.

Тие посебно ја поздравија работата за „операционализација на Специјалниот трибунал за злосторство агресија против Украина и формирањето на Меѓународната комисија за барања за Украина“.

„Исто така, ја изразуваме нашата поддршка за истрагите на меѓународниот кривичен суд за ситуацијата во Украина и повикуваме на целосна соработка од сите држави-страни“.

Конечно, тие ја повторија и својата „цврста и непоколеблива“ поддршка за Украина во поширока смисла.

Недостатокот на унгарски потпис не е изненадувачки со оглед на континуираниот – и ескалирачки – застој меѓу Виктор Орбан и Киев, додека националистичкиот премиер продолжува да користи антиукраинска реторика во својата изборна кампања.

Поврзани содржини

Најчитани