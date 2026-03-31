Британските принцези Беатрис и Јуџин нема да присуствуваат на велигденската служба

Лондон – Ќерките на Ендру Маунтбатен-Виндзор, принцезите Беатрис и Јуџин, годинава нема да присуствуваат на традиционалната велигденска служба на кралското семејство, соопшти кралски извор близок со дворецот. „Кралскиот инсајдер нагласи дека одлуката е лична и дека кралот Чарлс не ја побарал“, пренесуваат британските медиуми.

Минатата година, принцезите беа присутни заедно со кралот Чарлс, принцот Ендрју и неговата поранешна сопруга, Сара Фергусон, на традиционалната велигденска служба што се одржа во замокот Виндзор. Кралскиот извор истакна дека отсуството на Беатрис и Јуџин годинава не значи дека тие ќе се повлечат засекогаш од идните кралски настани или обврски, додавајќи дека одлуката е сосема лична и не е поврзана со било какви официјални забрани.

Апсењето на принцот Ендрју Маунтбатен-Виндзор во февруари поради сомневање за злоупотреба на јавна функција, како и неговите врски со осудениот сексуален престапник Џефри Епштајн, доведе до тоа тој да ги загуби сите свои титули и јавни улоги во рамките на кралското семејство, што дополнително ја усложни позицијата на принцезите во јавноста и нивните кралски обврски. И покрај тоа, одлуката на принцезите да не присуствуваат на велигденската служба годинава се гледа како личен избор, а не како конечна промена на нивниот однос со кралското семејство или јавните настани на кои ќе учествуваат во иднина.