Божиновска во Делфи: Билатерални средби за засилена енергетска соработка

На маргините на Делфи економскиот форум (Delphi Economic Forum) што се одржува во Делфи, Грција, министерката за енергетика, рударство и минерални суровини, Сања Божиновска, реализираше интензивна агенда на билатерални средби, отворајќи клучни прашања за енергетската иднина на Македонија и нејзината позиција во регионот, соопштија од Министерството за енергетика.

Божиновска оствари средби со високи претставници од енергетскиот сектор, европски институции и меѓународни партнери, фокусирани на зајакнување на енергетската безбедност, регионалната поврзаност и нови инвестиции.

На средбата со Maria Sferruzza, извршна директорка на грчкиот оператор за природен гас DESFA, беше разговарано за унапредување на соработката во гасниот сектор и искористување на потенцијалите што ги нуди грчката инфраструктура, особено во контекст на LNG терминалите и интерконекцијата со Македонија. Божиновска ја нагласи важноста на интерконекторот со Грција како клучен проект за диверзификација на снабдувањето и зголемување на енергетската сигурност.

Темата на иновации и дигитална трансформација во енергетиката беше отворена во разговорите со Federico Menna, главен извршен директор на 28DIGITAL – европски иновациски екосистем основан во рамки на Европскиот институт за иновации и технологија (EIT), тело на Европската Унија, каде се разгледуваа можностите Македонија поинтензивно да се вклучи во европските технолошки и иновациски екосистеми. Посебен акцент беше ставен на паметните енергетски системи и новите решенија кои ја зголемуваат ефикасноста и отпорноста на енергетските мрежи.

Во рамки на форумот, министерката Божиновска учествуваше и на панел заедно со Joshua Volz, висок претставник на Министерството за енергетика на САД, надлежен за Европа, Евроазија и енергетска интеграција, каде во фокусот беше енергетската интеграција и улогата на инфраструктурата во градењето сигурни и диверзифицирани системи. Дискусијата се надоврза на веќе воспоставеното стратешко партнерство меѓу Северна Македонија и САД, особено во делот на LNG и долгорочната енергетска стабилност.

Регионалната димензија на енергетската политика беше дополнително потврдена преку разговорите со Траичо Траиков, министер за енергетика на Бугарија. Двете страни разменија мислења за регионалната енергетска поврзаност, тековните и идните инфраструктурни проекти, при што беше нагласена потребата од засилена координација и заеднички пристап кон инфраструктурните проекти и енергетската транзиција на Балканот.

Слични пораки произлегоа и од средбата со Cristian Silviu Bușoi, државен секретар во Министерството за енергетика на Романија. Во разговорите беше потенцирана важноста од усогласување со европската регулатива, размена на искуства и координација во процесите на енергетска транзиција. Посебен акцент беше ставен на зајакнувањето на институционалната соработка. градењето стабилен и предвидлив енергетски пазар, со Македонија како активен фактор во регионалната стабилизација.

Министерката Божиновска истакна дека овие средби претставуваат дел од пошироката стратегија за активно позиционирање на Македонија како доверлив и релевантен партнер во регионалната и европската енергетска архитектура.

„Нашата цел е јасна – од земја зависна од една рута, да станеме систем со повеќе извори, повеќе коридори и поголема стабилност, со улога што ќе го дефинира нашето место во Европа во децениите што следат.“

Со ваквата динамична агенда во Делфи, министерката Божиновска испраќа јасна порака дека Македонија повеќе не е набљудувач, туку активен учесник во обликувањето на регионалните енергетски политики – со амбиција да стане јадро на поврзана, диверзифицирана и сигурна енергетска мрежа, посочуваат во соопштение од Министерство за енергетика, рударство и минерални суровини.