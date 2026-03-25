Бившиот шеф на британските шпиони: „Иран одигра многу добро со лоши карти“

Тензиите меѓу САД и Иран предизвикаа нови проценки од страна на безбедносните експерти за рамнотежата на моќта и потенцијалните последици од конфликтот. Поранешниот шеф на британската разузнавачка служба MИ6, Алекс Јангер, во интервју за „Економист“ предупреди за пошироките безбедносни импликации за Западот, вклучително и потребата Обединетото Кралство посериозно да ја сфати својата одбрана.

Јангер верува дека Техеран „одиграл многу добро со лоши карти“. Тој нагласи дека во никој случај не е наклонет кон Иран, но дека реалноста е дека САД ја потцениле задачата. „Мислам дека го загубија конфликтот пред околу две недели“, вели тој.

Тој рече дека Иран бил „поотпорен“ отколку што се очекувало, благодарение на „делегирањето на овластувањата“ и „распрснувањето на своите воени капацитети“. Режимот, исто така, „ја сфати важноста на енергетската војна“ и „го глобализираше конфликтот“. Тој, исто така, рече дека реториката на Трамп му „потврдила“ на Иран дека е во „војна за опстанок“, додека за американскиот претседател тоа е војна на „избор“.

Јанг, кој го водеше МИ6 од 2014 до 2020 година, заклучи дека ова им дава на Иранците поголема издржливост отколку на Соединетите Американски Држави. „Тие го знаат тоа сега и тоа им дава предност“, рече тој.

Поранешниот шеф на британската разузнавачка служба зборува во време кога премиерот Кир Стармер е под притисок од јавноста, вклучително и од неговите колеги од партијата, затоа што не инвестира доволно во одбраната. Па така, деновиве, пратеникот од Лабуристичката партија Тан Деси, претседател на Парламентарниот комитет за одбрана, рече дека Обединетото Кралство ќе „зажали“ ако веднаш не го зголеми буџетот за одбрана.

„Ги видовме подготовките на Трамп и зајакнувањето на военото присуство околу Иран и, за жал, беше незгодно што не можевме да ангажираме ниту еден од нашите воени бродови. Претседателот Трамп не е многу заинтересиран за нашата безбедност, а го имаме Путин на исток. Во исто време, имаме работа за одржување на подморници во вредност од половина милијарда фунти што не сме во можност да ја завршиме“, вели Деси, кој повика на „јасен план“ за зголемување на трошоците за одбрана на 3,5 проценти од БДП. Лидерката на опозицијата, Кеми Баденох, се придружи на критиките кон Стармер. „Тој е на власт речиси две години и сè уште не знае што ќе прави“, рече таа.