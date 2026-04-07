Битолската ЗОО Градина ќе вдоми животни од Зоолошките градини во Скопје и Белград

ЈУ Зоолошка градина-Битола од денеска има нови жители, мајмуни од видовите патас, лемури и коати, кои ги доби од Зоолошката градина во Скопје, а наскоро ќе вдоми нови жители и од ЗОО Градина Белград.

За време на денешната посета на ЈУ ЗОО Градина Битола, градоначалникот Тони Коњановски од директорот на таа општинска установа Жарко Тренковски беше информиран за плановите и динамиката на изведба за изградба на терариум и објект за копитари.

– Денеска ќе пристигнат нови жители на зоолошката градина, мајмуни од врстата на патас, мајмуни од врста на лемури, коати од зоолошката градина во Скопје, а во текот на овој месец или мај се очекува да пристигнат како подарок од ЗОО Белград, повеќе животни односно бизон, антилопи, коати, свети ибис, сервал, буву буву, соопштија од секторот за односи со јавност по посетата на градоначалникот Коњановски на ЈУ Зоолошка градина Битола.

Битолската Зоолошката градина оваа година планира програма за едукација на вработените во зоолошката градина во Загреб.