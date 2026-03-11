Билетите за дружење со Меган Маркл чинат 1.665 евра, плус фотографија – уште 300 евра

Принцот Хари и Меган Маркл следниот месец се упатуваат кон Австралија на интензивна турнеја, за време на која Меган ќе биде почесен гостин на „женски викенд одмор“ во Сиднеј. Војвотката од Сасекс ќе одржи говор на гала вечерата, а имателите на ВИП билети ќе можат да се фотографираат со неа, но цените ги шокираа обожавателите, пишува Мирор.

Фотографија со војвотката за 266 фунти

Билетите за тридневниот настан почнуваат од огромни 1.439 фунти (1.665 евра). Таа цена вклучува сместување во хотел на плажа во Сиднеј, пристап до настани како што се гала вечера, часови по јога и медитација и диско забава. Оние кои сакаат да се доближат до Меган можат да купат ВИП билети за 1.705 фунти (1.973 евра) по лице.

Покрај сите активности, овој билет гарантира место во првиот ред на масата на гала вечерата и групна фотографија со Меган на масата. Ова значи дека за дополнителни 266 фунти (308 евра) по лице, обожавателите можат да добијат групна фотографија со Меган за време на нејзината ретка посета на Сиднеј.

Рекламата за настанот гласи: „Викенд за жени каков што никогаш порано не сте доживеале! Незаборавен викенд за жени подготвени повторно да се поврзат, да се наполнат со енергија и да се забавуваат. Придружете ни се на интимен и луксузен викенд на брегот на океанот, дизајниран да ги собере жените за инспиративни разговори, релаксација, смеа и незаборавно искуство.“

„Не можам да верувам дека не ми се плаќа за ова“

Последниот пат кога војвотката од Сасекс беше во Австралија, таа наводно се пожалила дека не ѝ се плаќа за нејзините јавни настапи, според кралска книга. Хари и Меган последен пат биле таму во 2018 година, кога поминале 16 дена патувајќи во Австралија, Фиџи, Тонга и Нов Зеланд на нивната прва кралска турнеја како брачен пар.

Огромни толпи се собрале да ги видат додека тие ги обиколувале земјите и извршиле импресивни 76 ангажмани. Во книгата „Салите: Скриената моќ зад круната“, поранешниот кралски дописник за „Тајмс“, Валентин Лоу, тврди дека Меган „уживала во вниманието“, но не ја разбирала целта на кралските излегувања и средби со јавноста.

Лоу пишува дека војвотката имала „освежително неформален пристап кон кралските посети“, што „им се допаднало на австралиската јавност“. Сепак, иако била прогласена за „инспиративен модел“, кралскиот експерт открива дека зад сцената, приказната била поинаква.

Книгата вели: „Иако уживала во вниманието, Меган не успеала да ја разбере целта на сите тие излегувања, ракувајќи се со безброј странци“. Повикувајќи се на неименувани членови на персоналот, книгата тврди дека Меган наводно рекла: „Не можам да верувам дека не сум платена за ова“.

И Хари ќе одржи говор

Меган не е единствената што ќе присуствува на скапи настани за време на патувањето. Принцот Хари ќе зборува и на самитот InterEdge во Мелбурн, опишан како „самит за професионален развој дизајниран да ги опреми лидерите, практичарите и агентите за промени со знаење и алатки за создавање ментално здрави, безбедни и високо-ефикасни работни места“.

Билетите за самитот за ментално здравје почнуваат од 1.054 фунти (1.219 евра), а приходите одат во Lifeline.