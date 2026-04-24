Бенјамин Нетанјаху бил опериран од рак на простата во рана фаза

Израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху изјави дека е „во одлична физичка состојба“ откако објавувањето на неговиот годишен медицински извештај откри дека му е отстранет малиген тумор, објави Би-Би-Си.

Во објава во Икс во петокот, Нетанјаху објави дека за време на рутинско медицинско следење по успешна операција за зголемена бенигна простата, лекарите откриле малиген тумор во рана фаза.

Според него, третманот „ги отстранил проблемите и не оставил никакви траги“.

Нетанјаху објасни дека побарал објавувањето на неговиот здравствен сертификат да се одложи, за да не се совпадне со врвот на војната на САД и Израел против Иран, со цел да се спречи ширењето на „уште полажна пропаганда против Израел“ од страна на Техеран.

76-годишниот израелски лидер рече дека бил подложен на првична операција за зголемена бенигна простата во 2024 година и ја ставил под рутинско медицинско набљудување. На последниот преглед е откриена „мала лезија со димензии помали од еден сантиметар“.

„Имав мал медицински проблем со простатата, кој беше целосно излечен. Фала му на Бога, ова веќе е зад мене“, рече тој.

Во долгата објава, Нетанјаху исто така изјави дека избрал да се подложи на третман, бидејќи „кога добивам навремени информации за потенцијална опасност, сакам да се справам со тоа на забавен начин“.

Тој додаде: „Ова важи и на национално и на лично ниво“.

Откритието доаѓа во време кога се очекува Нетанјаху да ја посети Белата куќа во наредните недели, додека САД се обидуваат да посредуваат во долгорочен мировен договор во војната со Иран.

Договорот за прекин на огнот меѓу Израел и Либан, по борбите меѓу Израел и групата Хезболах поддржана од Иран, е продолжен и за уште три недели.