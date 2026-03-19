Белорусија ослободи 250 политички затвореници, САД најавија олеснување на санкции

Белорусија ослободи 250 политички затвореници по разговорите меѓу специјалниот пратеник на САД Џон Коул и претседателот Александар Лукашенко, соопшти американската амбасада во Вилнус.

Според информациите, 235 лица ќе бидат ослободени во земјата, додека 15 ќе бидат префрлени во Литванија. Меѓу ослободените е и Марфа Рабкова, координаторка на волонтерската мрежа на организацијата Вјасна.

Рабкова беше уапсена во септември 2020 година и осудена на 14 години и девет месеци затвор за „екстремизам“ и други обвиненија што таа ги негираше. Нејзини поддржувачи предупредуваа дека има сериозни здравствени проблеми.

Според „Вјасна“, во Белорусија има повеќе од 1.100 политички затвореници.

Во исто време, Вашингтон најави делумно укинување на санкциите кон белорускиот финансиски сектор и одредени компании од калиумската индустрија.

САД ќе ги укинат санкциите против Белинвестбанк, Беларуска банка за развој и белоруското Министерство за финансии, изјави Коул.

Исто така, од санкциските листи ќе бидат отстранети компаниите Беларускалиј и нејзината извозна филијала Беларуска калиумска компанија.

Коул додаде дека во разговорите било разгледано и можно идно посетување на Лукашенко на САД, како и обновување на работата на американската амбасада во Минск.

Според Ројтерс, Лукашенко настојува да ги нормализира односите со Вашингтон по години изолација, во замена за постепено олеснување на рестрикциите во земјата, со која раководи од 1994 година.