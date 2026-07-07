Белгијците по потопот на САД: Кого ќе повикаш сега, Доналд?

Сиетл – Белгиската репрезентација обезбеди пласман во четвртфиналето на Светското првенство со убедлива победа од 4-1 над САД во Сиетл, а локалните медиуми не го кријат својот ентузијазам. Фокусот на нивните извештаи не е само резултатот, туку и победата над она што го сметаат за голема неправда.

Имено, на американската репрезентација ѝ беше дозволено да игра со Фоларин Балогун, кој доби директен црвен картон во претходниот натпревар, а Белгијците веруваат дека ова е резултат на притисок од Доналд Трамп и претседателот на ФИФА, Џани Инфантино. Затоа, тие не ја слават оваа победа како судир 11 на 11, туку како триумф над моќните противници и надвор од теренот.

Победа над ФИФА и САД

Весникот Де Стандард нагласува дека „Црвените ѓаволи“ покажаа авторитет и покрај сè. „Колку и да е моќна ФИФА, Црвените ѓаволи ги исфрлија САД од натпреварувањето! Покажавме кој е шеф со голема победа“, објавува весникот во славеничка атмосфера.

Анализата прашува дали притисокот од аферата Балогун и незгодните разговори меѓу Трамп и Инфантино бил преголем за американскиот тим. „Или можеби едноставно е прашање на глад, желба и квалитет на белгискиот тим“, се додава во статијата, забележувајќи дека Белгија го одиграла не само својот најдобар натпревар на првенството во првото полувреме, туку и своите најдобри 45 минути вкупно.

„Кого ќе повикаш сега, Доналд?“

Порталот „Ниусблад“ испратил директна порака до Белата куќа. „Црвените ѓаволи се во четвртфиналето. Кого ќе повикаш сега, Доналд?“ гласи насловот на нивниот извештај. Статијата иронично ја замислува сцената од полувремето. „Здраво, Џани? Доналд е… Лесно можеме да замислиме таков повик откако Белгија водеше со 2-1. Сепак, телефонот на Џани овој пат беше исклучен“, пишува „Ниусблад“.

Тие исто така коментираат како Инфантино седел во свечената ложа до претседателот на Белгиската фудбалска асоцијација, Паскал Ван Дам, и се прашуваат каква слика испраќа ова откако „ФИФА ја измами Белгија во аферата Балогун“.

Сепак, белгиските медиуми заклучуваат дека ова сега е мало прашање. Целото внимание е насочено кон следниот предизвик – четвртфиналниот натпревар против Шпанија, закажан за петок.