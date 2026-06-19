Белгија увезува повеќе руски гас од пред војната, независно санкциите на ЕУ

Белгија увезува повеќе гас од Русија отколку пред почетокот на војната во Украина, објавија локалните медиуми, повикувајќи се на податоци од белгиското Министерство за економија.

Според податоците, рускиот гас учествувал со повеќе од 11 проценти во вкупниот увоз на гас во Белгија минатата година.

Слични количини биле увезени и во 2019 година, додека по почетокот на воените дејствија во Украина уделот на рускиот гас се намалил на околу пет проценти. Белгија го запре увозот на руски гас преку гасоводите, но значително се зголемиле количините на увезен течен природен гас.

Медиумите оценуваат дека таквите податоци се спротивни на настојувањата на Европската Унија да ги намали приходите што Русија ги остварува од извозот на енергенси.

Минатата година Белгија увезла вкупно 17,6 терават-часови руски гас, што е повеќе од количините увезени пред воведувањето на европските санкции кон Москва.