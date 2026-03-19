Белата куќа размислува за испраќање илјадници војници во Иран: извештај на Ројтерс

Администрацијата на претседателот Доналд Трамп размислува за распоредување илјадници војници за зајакнување на својата операција на Блискиот Исток, додека војската на Соединетите Американски Држави се подготвува за можни следни чекори во војната против Иран, објави агенцијата Ројтерс, цитирајќи американски функционер и три лица запознаени со ова прашање.

Распоредувањата би можеле да му помогнат на Трамп да има дополнителни опции додека тој размислува за проширување на американските операции, со оглед на тоа што војната во Иран е веќе во третата недела, објави Ројтерс во четврток, а во исто време дополнително ги вкоренува САД во странска војна, каква што тој постојано ветуваше дека никогаш нема да направи.

Операциите на САД што се разгледуваат вклучуваат обезбедување безбеден премин за танкери за нафта низ Ормускиот теснец, мисија што би се постигнала првенствено преку воздухопловни и поморски сили, велат изворите.

Но, обезбедувањето на теснецот би можело да значи и распоредување американски трупи на брегот на Иран, велат четири извори, вклучувајќи двајца американски функционери. Ројтерс им даде анонимност на изворите за да зборуваат за воено планирање.

Администрацијата на Трамп, исто така, разговараше за опции за испраќање копнени сили на иранскиот остров Харг, центар за 90 проценти од извозот на нафта на Иран, изјавија три лица запознаени со ова прашање и три американски функционери. Еден од функционерите рече дека таквата операција би била многу ризична. Иран има можност да допре до островот со ракети и дронови.

Островот беше погоден во американските напади во саботата, но иранските функционери подоцна изјавија дека извозот продолжува нормално и дека немало жртви.

Во врска со островот Харг, Трамп изјави за радиодифузерот Ен-Би-Си њуз во саботата: „Можеби ќе го погодиме уште неколку пати само за забава“.

„Сите опции му се на располагање“

Секое користење на американски копнени трупи – дури и за ограничена мисија – би можело да претставува значителни политички ризици за Трамп, со оглед на малата поддршка кај американската јавност за кампањата во Иран и ветувањата на Трамп од самата кампања да избегне вплеткување на САД во нови конфликти на Блискиот Исток.

Претставници на администрацијата на Трамп, исто така, разговараа за можноста за распоредување на американски сили за да ги обезбедат иранските залихи на високо збогатен ураниум, рече еден од луѓето запознаени со ова прашање.

Изворите не веруваа дека распоредувањето на копнени сили било каде во Иран е неизбежно, но одбија да разговараат за спецификите на оперативното планирање на САД. Експертите велат дека задачата за обезбедување на иранските залихи на ураниум би била многу сложена и ризична, дури и за американските сили за специјални операции.

Претставник на Белата куќа, зборувајќи под услов да остане анонимен, рече: „Во овој момент нема одлука за испраќање копнени трупи, но претседателот Трамп мудро ги држи сите опции на располагање“.

„Претседателот е фокусиран на постигнување на сите дефинирани цели на операцијата ‘Епски бес’: уништување на капацитетот на балистичките ракети на Иран, уништување на нивната морнарица, осигурување дека нивните терористички посредници не можат да го дестабилизираат регионот и гаранција дека Иран никогаш нема да може да поседува нуклеарно оружје“.

Пентагон одби да коментира, соопшти Ројтерс.

Разговорите доаѓаат во време кога американската војска продолжува да ја напаѓа иранската морнарица, нејзините ракетни и беспилотни летала и нејзината одбранбена индустрија.

САД извршија повеќе од 7.800 напади од почетокот на војната на 28 февруари и оштетија или уништија повеќе од 120 ирански бродови досега, според информативниот лист објавен во среда од Централната команда на САД, која ги надгледува околу 50.000 американски војници на Блискиот Исток.