Базенот во ООУ „Невена Георгиева – Дуња“ промовиран пред нецел месец, никогаш не ни проработел?

Базенот во ООУ „Невена Георгиева – Дуња“ во скопска Кисела Вода што беше помпезно промовиран пред помалку од еден месец, не работи. Вака барем тврди нашиот познат музичар Горазд Чаповски кој денеска на Фејсбук објави дека сликата е „хорор“.

„Отидов денес да пливам во новиот базен во Кисела Вода. Ретките вработени во училиштето ‘Н.Г.Дуња’ ми рекоа дека базенТот никогаш не ни проработел. Зирнав низ прозорците, а сликата внатре беше хорор – цевки, ѓубриња, жабокречина… А, бе Орце, испушти ја барем водата, може и крокодили ќе се населат…“, пишува Чаповски.

Инаку овој базен на 28 минатиот месец го промовираа премиерот Христијан Мицкоски, градоначалникот на Општина Кисела Вода и актуелен кандидат за градоначалник на Скопје, Орце Ѓорѓиевски, како и министерот за спорт Борко Ристовски. Тие најавија уште четири вакви објекти до крајот на летото. При сликањето за медиумите, градоначалникот Ѓорѓиевски, меѓу другото рече дека базенот ќе биде на располагање најпрво за децата од основните училишта во Кисела Вода, а потоа ќе биде отворен и за граѓаните и за пливачките клубови што ќе изразат интерес за тоа.

