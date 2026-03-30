Австралија го преполови данокот на гориво, бидејќи војната на Блискиот Исток ги зголемува цените

30/03/2026 07:25

Сиднеј – Австралија привремено ќе ја преполови акцизата за гориво, бидејќи растечките цени на енергијата поврзани со конфликтот на Блискиот Исток ги зголемуваат трошоците, објави денеска премиерот Ентони Албанезе.

Се очекува мерката, првично поставена за три месеци, да ги намали цените на бензинот и дизелот за околу 0,26 австралиски долари (0,17 американски долари) по литар. Владата, исто така, ќе ја намали таксата за користење на патиштата за тешки возила на нула во текот на периодот.

Австралискиот министер за финансии Џим Чалмерс рече дека пакетот ќе чини околу 2,55 милијарди долари и има за цел да го намали притисокот врз домаќинствата и бизнисите.

Паралелно, владата и државите се согласија за национален план за безбедност на горивото, во кој се наведени чекорите за ескалација, почнувајќи од планирање до насочени интервенции и заштита на критичните услуги и инфраструктура.

Чалмерс рече дека конфликтот на Блискиот Исток е многу тежок за глобалната економија, поттикнувајќи повисоки цени и побарувачка за гориво.

Албанезе, исто така, ги повика луѓето да не ги откажуваат планираните патувања за време на велигденските празници.

Австралија се смета за ранлива на глобални прекини во снабдувањето бидејќи увезува поголем дел од своето гориво и има релативно ограничени стратешки резерви. Прекините на клучните трговски патишта, вклучувајќи ја и Ормуската Теснина, можат брзо да влијаат на цените и снабдувањето.

Владата неодамна изјави дека привремено ќе ги олабави стандардите за квалитет на горивото, дозволувајќи продажба на горива со поголема содржина на сулфур.

