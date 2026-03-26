АВМУ: Функционерите да се однесуваат со почит кон новинарите

26/03/2026 11:21

Во комуникацијата со медиумите е неопходно почитување на професионалните стандарди, укажува Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги во врска со реакцијата на гувернерот на Народната банка, Трајко Славески, на новинарско прашање поставено од новинар на ТВ Канал 5 за време на јавен настан наменет за медиумите. 

-Новинарските прашања претставуваат составен дел од демократскиот процес и не смеат да се третираат како напад, ниту, пак, новинарите смеат да се дискредитираат поради извршување на своите професионални обврски. Носителите на јавни функции имаат обврска да демонстрираат високо ниво на политичка култура, одговорност и професионалност, со што придонесуваат кон зајакнување на довербата на граѓаните и медиумите во институциите. Ова е особено значајно имајќи ја предвид нивната улога во обезбедувањето транспарентност и отчетност кон јавноста, се наведува во соопштението на АВМУ. 

Агенцијата апелира до сите јавни функционери „да покажат соодветна почит кон медиумските професионалци и да вложат максимални напори за обезбедување услови за достоинствено, слободно и непречено извршување на нивната работа“. 

