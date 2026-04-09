Атлетико ја победи Барселона со играч повеќе. ПСЖ убедлив против Ливерпул

Одиграни се два натпревари од четвртфиналето на Лигата на шампионите.

Барселона – Атлетико Мадрид 0:2

(Алварез 45′, Сорлот 70′)

ПСЖ – Ливерпул 2:0

(Дуе 11′, Кваратскелиа 65′)

Барселона започна офанзивно од самиот почеток. Во првите минути, Маркус Рашфорд се закани двапати, но голманот на Атлетико, Хуан Мусо, беше сигурен. Домаќините продолжија да притискаат, а во 17-тата минута нивниот гол беше поништен поради офсајд. Рашфорд постигна гол, но голот беше поништен бидејќи асистентот Ламине Јамал беше во недозволена позиција. Гостите го загубија Дејвид Хенк во 31-тата минута, кој мораше да ја напушти играта поради повреда, а беше заменет со Марк Пубил.

Клучниот момент на натпреварот се случи во 44-тата минута. Пау Кубарси беше последниот одбранбен играч што го собори Џовани Симеоне и прво доби жолт картон. Сепак, по прегледот на ВАР, судијата ја промени својата одлука и му покажа директен црвен картон на централниот бек на Барселона. Од слободниот удар што резултираше со тоа, Хулијан Алварез постигна фантастичен гол за водство на Атлетико од 0-1, што беше и резултат на првото полувреме.

На полувремето, тренерот на Барселона ги внесе Гави и Лопез наместо Педри и Левандовски, но и покрај играчот помалку, домашните продолжија да напаѓаат. Рашфорд пропушти одлична можност во 50-тата минута, а две минути подоцна ја погоди пречката од слободен удар.

Казната за промашувањата дојде во 70-тата минута, кога Александар Сорлот, кој влезе во играта десет минути порано, ги постави конечните 0-2 по центаршутот на Руџери од левото крило. До крајот на натпреварот, голманот Мусо ја задржа мрежата на Атлетико недопрена со неколку одлични одбрани.

Реваншот е закажан за вторник во Мадрид.

ПСЖ рутински го победи Ливерпул

Парижаните поведоа во 11-тата минута. Дезир Доуе се позиционираше на левата страна од шеснаесетникот и со десната нога ја нафрли топката покрај голманот Мамардашвили за 1-0. По првиот гол, немаше многу возбуда до второто полувреме. Во 30-тата минута, Ливерпул се закани преку Собослај, но без да го промени резултатот.

Квича Квараскелиа го зголеми резултатот на 2-0 во 65-тата минута по брилијантна соло акција. Грузиецот ја прими топката од Невес, со слалом ја помина одбраната на Ливерпул и ја заби топката во мрежата. Во 70-тата минута, ПСЖ доби пенал откако Конате го собори Заир-Емери, но одлуката беше поништена по интервенцијата на ВАР. Резултатот остана непроменет до крајот на натпреварот.

Реваншот е закажан за вторник во Англија.