Асошиејтед прес планира намалување на работните места

Њујорк – Американската новинска агенција Асошиејтед Прес (АП) планира намалување на работните места на својот домашен пазар, објави вчера организацијата.

Синдикатот Њуз Медиа Гилд соопшти дека повеќе од 120 негови членови добиле понуди за откуп вчеравечер.

Не е јасно колку работни места всушност ќе бидат намалени, бидејќи АП не открива колку новинари вработува низ целиот свет.

Според главниот уредник Џули Пејс, целта е да се намали бројот на вработени во АП низ целиот свет за помалку од пет отсто. Дали ќе има отпуштања зависи од тоа колку вработени ќе ја прифатат понудата.

„АП не е во неволја“, рече Пејс. „Ги правиме овие промени од позиција на сила, но го правиме тоа сега за да ја препознаеме нашата променлива база на клиенти“.

Во последниве години, АП исто така сè повеќе се оддалечува од својата поранешна база на клиенти во традиционалниот печатен бизнис и ги проширува своите капацитети во области како што е видео известувањето.

АП, исто така, соопшти дека инвестира во проекти за вештачка интелигенција (ВИ) за да создаде нови извори на приходи со оглед на нестабилната економска состојба на многу етаблирани медиумски компании.

„АП вработува стотици талентирани новинари кои се подготвени и способни да се прилагодат на променливиот медиумски пејзаж“, се вели во соопштението на синдикатот.