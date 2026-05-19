Арсенал стана шампион на Премиер лига за прв пат по 22 години

Арсенал е шампион на Премиер лигата за прв пат по „Непобедливите“ на Арсен Венгер во 2004 година, откако Манчестер Сити ремизираше 1-1 против Борнмут.

Ова е круна на извонредното достигнување за Микел Артета на неговата прва менаџерска работа. Шпанецот го трансформираше Арсенал во претендент откако ја презеде функцијата од Унаи Емери во декември 2019 година. Неговиот тим заврши како второпласиран во последните три сезони и водеше поголемиот дел од оваа сезона пред Сити да ја намали предноста на Арсенал од девет бода откако ги победи на „Етихад“ во април.

И покрај тоа што ги носеше лузните од претходните години, тимот на Артета излезе најсилен од она што всушност стана плејоф од пет натпревари помеѓу двата претенденти. Сити прв трепна кога ремизираше против Евертон, а Арсенал забележа четири последователни победи без да прими гол – кулминирајќи со победата од 1-0 над Барнли во понеделник.

Артета рече дека очекувал да му биде тешко да го гледа натпреварот на Сити против Борнмут со оглед на неговото значење, но навивачите на Арсенал се собраa во пабовите во близина на „Емирати“ во очекување тимот на Андони Ираола да обезбеди позитивен резултат и славеa бурно на последниот свиреж, излевајќи се на улицата. Во рок од 10 минути од потврдувањето на титулата, илјадници маршираa кон „Емирати“.

Арсенал ќе го прими трофејот од Премиер лигата на „Селхерст Парк“ во недела, откако ќе се соочи со Кристал Палас во нивниот последен натпревар. Артета ќе стане менаџерот со најдолг стаж во првите четири дивизии на Англија кога ќе се потврди заминувањето на Гвардиола од Сити по 10 години и ќе има шанса да го имитира својот ментор со освојување на Лигата на шампионите кога Арсенал ќе се соочи со Парис Сен Жермен на 30 мај. Само во пет наврати англиски тим ја освоил првата дивизија и Европскиот куп во иста сезона, а Сити е последниот што го постигна тој подвиг во 2023 година.