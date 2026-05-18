Лино Червар го избра најдобриот ракометар на сите времиња

Лино Червар ја предводеше златната генерација на Хрватска, освои сè што можеше да се победи во ракометот и го тренираше Иван Балиќ, за многумина најголемиот ракометар во историјата. Тој исто така водеше големи битки против Никола Карабатиќ во своите најдобри денови. Сепак, кога зборува за најдобриот ракометар на сите времиња, Червар избира некој трет – Кирил Лазаров.

Легендарниот хрватски тренер зборуваше за Лазаров во својата автобиографија „Само да се победи“, а неговите зборови одекнуваат особено затоа што доаѓаат од човек кој соработувал со најголемите во неговата кариера.

Червар го запознал Лазаров како млад македонски ракометар и веднаш, вели тој, видел дека е посебна личност.

„Воспитувањето на млад човек и спортист беше првото нешто што го забележав кога првпат се сретнавме во летото 2000 година. Тој знаеше како да гради здрава и искрена комуникација, а тоа е всушност култура. Не секој во денешниот свет има култура.“ „Кире имаше харизма, не само спортски дар“, рече Червар.

„Видов нешто повеќе во него од обичен играч“

Червар и Лазаров имаат посебна врска од нивните денови во Загреб, каде што работеа заедно на почетокот на 2000-тите. Тогаш младиот Македонец почна да покажува зошто подоцна ќе стане еден од најголемите стрелци во историјата на ракометот.

„Препознав нешто повеќе во него од обичен играч. Видов дека е посебен карактер кој беше решен да стане врвен спортист. Имаше работна етика, остануваше по тренингот. Развивавме периферен вид, а секое додавање што го правеше веќе имаше очи тогаш“, се присети Червар.

Тој особено ја нагласи способноста на Лазаров да учи од грешките и да биде самокритичен, што, според Червар, е карактеристика на најголемите.

„Тој знаеше како да зборува за своите грешки. Тоа е неговиот квалитет. Неговата биографија е повеќе од биографија. Тоа е лекција од која младите ракометари можат да учат“, рече тој.

„За мене, Кире е најдобриот на сите времиња“

Најинтересниот дел доаѓа кога Червар објаснува зошто го гледа Лазаров пред сите други.

„Ја гледам сликата на Кирет Лазаров како најдобар играч на сите времиња ако го земеме предвид критериумот на играч како комплетна личност и вредност што трае повеќе од 40 години, и секогаш на врвно ниво. Ниту еден врвен играч не успеал да го стори тоа“, рече Червар.

Лазаров траеше на највисоко ниво повеќе од две децении, од Пелистер кон крајот на 90-тите до Нант, каде што ја заврши кариерата по 40-годишна возраст. Токму оваа долговечност е клучна за Червар.

„Никој како Кире не успеал да игра на врвно ниво на 41 година. Ако долговечноста е критериумот, Кире е прв на листата“, нагласи тој.

Червар го опишува како играч со победнички менталитет, но и како господин на ракометот.

„Тој не е бројка.“ Тој е име и презиме, човек на одлуки. Кире Лазаров. Човек со изразен победнички став кон животот и спортот. Во исто време играч со убиствен инстинкт и господин на фер-плеј.“

Одличен играч, а сега и тренер во подем

По неговата играчка кариера, Лазаров брзо се впушти во тренерски пат. Ја водеше репрезентацијата на Македонија, а со Алкалоид веќе постигна голем успех. Червар верува дека ни таму не го кажал последниот збор.

Тој особено го пофали за неговиот став кон татковината.

„Во неговиот пристап кон играњето за својата земја, секогаш се чувствуваше љубовта кон татковината и сопствениот народ. Никогаш не се двоумеше, дури и кога му беа понудени пасоши од други национални тимови. Секогаш знаеше каде му е домот и земјата на раѓање“, рече Червар.

На крај, тој додаде можеби најубавиот комплимент:

„Образован, со течно познавање на неколку светски јазици, тој го претставува најдобриот министер за надворешни работи на својата Македонија.“